Τελειώνει ο Πεναρόγια από την Μπαρτσελόνα, στο προσκήνιο ο Πασκουάλ

Η Μπαρτσελόνα έχασε και από τη Χιρόνα (96-78) και η θέση του Πεναρόγια στον πάγκο της ομάδας μόνο σίγουρη δε θεωρείται πλέον. Μετά την ήττα από τη Ρεάλ Μαδρίτης στο Παλάου Μπλαουγκράνα για την Euroleague τα πρώτα λευκά… μαντήλια έκαναν έντονα την εμφάνισή τους στο γήπεδο, στέλνοντας το μήνυμα στη διοίκηση.
Σήμερα, μετά την ήττα στη Μούρθια, που ήταν η τρίτη συνεχόμενη, η απόλυση του Πεναρόγια θεωρείται θέμα ωρών, όπως επισημαίνουν στην Ισπανία. Εφόσον συμβεί αυτό, τα ΜΜΕ της ιβηρικής χερσονήσου δίνουν ως πρώτο φαβορί για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας τον Τσάβι Πασκoυάλ, o οποίος ήταν στην Μπαρτσελόνα από το 2008 έως το 2016.
Apunta Catalunya Radio que la destitución de Peñarroya es cuestión de horas. https://t.co/o0svpFh8xj