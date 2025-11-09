Σημαντικό διπλό πέτυχε ο Προμηθέας, το πρώτο του στη φετινή GBL, επικρατώντας με 89-81 του Κολοσσού στη Ρόδο.

Η ομάδα του Γιώργου Λιμνιάτη είχε τον έλεγχο και το προβάδισμα σε όλο το δεύτερο ημίχρονο, πέτυχε καθοριστικά τρίποντα δημιουργώντας και διψήφιες διαφορές και στο τέλος διατήρησε απόσταση ασφαλείας μέχρι το τέλος χάρη και στις βολές. Ανέβηκε στο 3-3 ο Προμηθέας, έπεσε στο 2-4 ο Κολοσσός.

Για τους νικητές, που σούταραν 29/30 βολές, ξεχώρισαν οι Ρομπ Γκρέι με 24 πόντους, ο Κένταλ ΜακΚάλουμ με 16 πόντους, 7 ασίστ και 7 ριμπάουντ και ο Λέιτον Χάμοντς με 18 πόντους. Από την άλλη πλευρά ο Σέβεζ Γκούντγουιν είχε 17 πόντους, 11 ριμπάουντ, ο Ζώης Καράμπελας έβαλε 12 πόντους και ο Άντριου Γκάουντλοκ στην επιστροφή του στη δράση είχε 11 πόντους. Νταμπλ-νταμπλ και από τον Γκάμπριελ Γκαλβανίνι με 11 πόντους, 10 ριμπάουντ.

Στην επόμενη (7η) αγωνιστική ο Προμηθέας, που δεν έχει μεσοβδόμαδη ευρωπαϊκή υποχρέωση, υποδέχεται τον Ολυμπιακό (16/11, 16:00), ενώ ο Κολοσσός παίζει στη Θεσσαλονίκη με τον Ηρακλή (16/11, 13:00).

Σερί από την αρχή ο Προμηθέας και μπροστά στο ημίχρονο

Με τον Κολοσσό να κάνει κακές επιθετικές επιλογές και λάθη, ο Προμηθέας άρπαξε την ευκαιρία και προηγήθηκε με 0-12 χάρη στους Καραγιαννίδη (6π.) και ΜακΚάλουμ (6π.). Το πρώτο καλάθι των γηπεδούχων ήρθε μετά από έξι λεπτά από τον Γκάουντλοκ και στη συνέχεια ανέλαβε δράση ο Γκούντγουιν, ο οποίος με διαδοχικά επιθετικά ριμπάουντ και καλάθια έβαλε την ομάδα του μπροστά στο τέλος του δεκαλέπτου με 13-12, αφού ο Προμηθέας έμεινε άποντος για πέντε λεπτά.

Ο Γκούντγουιν, φτάνοντας τους 12 προσωπικούς πόντους, επέκτεινε το σερί της ομάδας του στο 17-0 (17-12), όμως εκεί ο Προμηθέας «ξύπνησε» και προσπέρασε με τους Γκρέι και Σταυρακόπουλο για το 19-21. Γκαλβανίνι και Γκρέι κρατούσαν κοντά τις δύο ομάδες (26-25) και ο Κόουλμαν μαζί με τον Χάμοντς στη συνέχεια έφεραν την ομάδα τους στο +6 (29-35), ενώ ο Χάμοντς με buzzer-beater τρίποντο έγραψε το 34-40 του ημιχρόνου.

Σταθερά μπροστά ο Προμηθέας μέχρι το τέλος

Οι Χάμοντς και Μάκιουρα με τα μακρινά τους σουτ δημιούργησαν το +8 για τον Προμηθέα (42-50), ο Κολοσσός προσπαθούσε να μειώσει χτυπώντας από τη ρακέτα, αλλά με όπλο τα τρίποντα (Γκρέι, Μάκιουρα) οι Πατρινοί ξέφυγαν με 50-62. Ο Κολοσσός προσπάθησε να μειώσει, αλλά ο Γκρέι με έξυπνο τρόπο πήρε τρεις βολές στο φινάλε της τρίτης περιόδου για το 54-65.

Με Γκούντγουιν και Καράμπελα οι Ροδίτες πλησίασαν (60-65), αλλά τα τρίποντα του Μπαζίνα αυτή τη φορά επανέφεραν τον Προμηθέα σε διψήφια απόσταση και στο 67-78 στο 35’. Δύο τρίποντα από Καράμπελα και Γκάουντλοκ κατέβασαν τη διαφορά στους 5 πόντους (75-80) στο 38’ δίνοντας νέο ενδιαφέρον στο παιχνίδι. ΜακΚάλουμ και Μπαζίνας έβαζαν τις βολές τους, ο Γκαλβανίνι κρατούσε ζεστό τον Κολοσσό (79-85 στο 39’), όμως ο χρόνος κυλούσε υπέρ των φιλοξενουμένων, που κράτησαν τη νίκη στο τέλος.

Τα δεκάλεπτα: 13-12, 34-40, 54-65, 81-89

Δείτε εδώ τα στατιστικά του αγώνα.