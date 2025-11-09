Βαριά ήττα της Μπαρτσελόνα από τη Χιρόνα - Σε δύσκολη θέση ο Πεναρόγια (vid)

Η Χιρόνα κυριάρχησε κόντρα στην Μπαρτσελόνα, επικρατώντας με το ευρύ 96-78 και βάζοντας τον κόουτς των Καταλανών σε δύσκολη θέση.

Τα ισπανικά Μέσα κάνουν λόγο πλέον για το ότι ο Χοάν Πεναρόγια βρίσκεται σε επισφαλή θέση και όλα είναι ανοικτά για το μέλλον του στην ομάδα. Η Μπαρτσελόνα, που μετράει τρεις σερί ήττες και η τελευταία εντός από τη Ρεάλ, επί της ουσίας δεν μπήκε ποτέ στο παιχνίδι, βρέθηκε από νωρίς πίσω με διψήφιες διαφορές και δεν μπόρεσε να ανακάμψει, υποχωρώντας έτσι στο 2-4 στο ισπανικό πρωτάθλημα και πριν τη νέα «διαβολοβδομάδα» που ακολουθεί στη Euroleague με Μπάγερν (εκτός) και Βίρτους (εντός).

Για τη Χιρόνα, που έπιασε την Μπαρτσελόνα στο ίδιο ρεκόρ (2-4) στο δεύτερο μισό του βαθμολογικού πίνακα, ο Ζόσεπ Μπουσκέτς είχε 18 πόντους και ο Ντέρεκ Νίνταμ 16, ενώ για τους φιλοξενούμενους ο Ουίλι Ερνανγκόμεθ έβαλε 18 πόντους και Νίκο Λαπροβίτολα 15.

Τα δεκάλεπτα: 30-18, 47-33, 77-54, 96-78

Η Γέιδα έβαλε τέλος στο σερί της Μπασκόνια

Το σερί τεσσάρων νικών της Μπασκόνια έλαβε τέλος, αφού η Γέιδα την κέρδισε με 86-80, φτάνοντας μάλιστα τη διαφορά στους 29 πόντους (62-33). Η Μπασκόνια έτρεξε επιμέρους σκορ 20-33 στην τελευταία περίοδο, αλλά δεν της επαρκούσε ο χρόνος για την ανατροπή. Πρώτος σκόρερ της Γέιδα (4-2) ο Τζέιμ Μπέιτμον με 19 πόντους, ο Κέιλεμπ Άγκαντα είχε 18, ενώ για την Μπασκόνια (3-3), ο Κόμπι Σίμονς έβαλε 18 πόντους και ο Τίμοθι Λουβαβού-Καμπαρό 15.