Σάκοτα: «Έπρεπε να κάνουμε φάουλ στο τέλος - Χάσαμε από τα λάθη μας»

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:
«Έγινε ακριβώς αυτό που φοβόμουν. Στην ατομική άμυνα στον 2ο ημίχρονο απέναντι στα σουτ τριών πόντων και στο pick n roll δεν παίξανε καθόλου καλά. Δεχθήκαμε εύκολα καλάθια. Όταν πλέον ο ΠΑΟΚ μπήκε στο παιχνίδι έχει την ομάδα. Παίξει καλά όταν το παιχνίδι είναι ισόπαλο, το έδειξε στα προηγούμενα παιχνίδια. Βιαστήκαμε χωρίς λόγο και δεν κάναμε φάουλ στο τέλος που ήταν τόσο φανερό. Έπρεπε να κάνουμε φάουλ, να τους σταματήσουμε και πάμε στην παράταση τουλάχιστον. Δεν το κάναμε και το πληρώσαμε»
Σε ερώτηση αν έπαιξε ρόλο το γεγονός ότι η ΑΕΚ αντιμετώπισε προβλήματα καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας: «Δεν έχει σημασία. Χάσαμε στις λεπτομέρειες με τα λάθη μας».