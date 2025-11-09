Mπαρτζώκας: «Είναι σημαντικό ο Έβανς να νιώσει ξανά αθλητής - Χαίρομαι που χαμογελάει πάλι»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας σε δηλώσεις του στην συνέντευξη Τύπου μίλησε για τον Κίναν Έβανς τονίζοντας πως είναι σημαντικό να νιώσει ξανά αθλητής, ενώ πρόσθεσε πως χαίρεται που τον είδε να χαμογελάει ξανά.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Θέλω να κάνω δύο αναφορές. Η πρώτη είναι για την επιστροφή του Κίναν Έβανς, που είναι πολυ σημαντική για εμάς. Το ταλέντο του και η μπασκετική του κλάση είναι δεδομένη. Η δεύτερη είναι για τον κόσμο, που μια ένα ακόμα μεσημέρι είδαμε οικογένειες και παιδάκια, ωραία ατμόσφαιρα. Νομίζω χάρηκαν το παιχνίδι, το οποίο ήταν θεαματικό και προφανώς η Καρδίτσα βοήθησε σε αυτό, έπαιξε κι εκείνη πολύ καλά. Τους εύχομαι ό,τι καλύτερο σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Περάσαμε πολλά στάδια με τον Έβανς. Για ένα μεγάλο διάστημα ήταν ασθενής ως αθλητής και το να νιώσεις αθλητής ξανά, είναι πολύ σημαντικό. Στην ουσία φέτος περιμέναμε να παίξει. Ο τραυματισμός του ήταν πολύ δύσκολος και υπήρξε και υποτροπή στο άλλο πόδι, που το πατούσε περισσότερο, κι αυτό τον πήγε ενά μισή μήνα πίσω και ψυxολογικά για αυτόν ήταν πολύ δύσκολο, ήταν χάλια εκείνη την εποχή.

Χαίρομαι που χαμογελάει πάλι, γιατί αυτό που το κάνει πολύ καλά, το να παίζει δηλαδή μπάσκετ, είναι για εμάς πολύ σημαντικό να μας δώσει την ποιότητά του. Προφανώς χρειάζεται ρυθμό και παιχνίδια. Οι απαιτήσεις στην EuroLeague δεν είναι οι ίδιες όπως στα ματς του πρωταθλήματος, αλλά έχουμε όλη την καλή διάθεση και την υπομονή για να βρει τη φόρμα του και να παίξει.

Είχαμε αποφασίσει ότι θα παίξει τρία ή τέσσερα τετράλεπτα, ανάλογα την ένταση του παιχνιού και το πώς θα ένιωθε κι αυτός. Τελικά μας δόθηκε η δυνατότητα για παραπάνω, γιατί ενώ το παιχνίδι είχε πάνω-κάτω, είχε και διακοπές.

Η αλήθεια είναι ότι μίλησα μαζί του πριν από δύο εβδομάδες, γιατί είδα ότι ένιωθε καλά και τον ειδοποίησα για το πλάνο, να παίξει δηλαδή στο δεύτερο εντός έδρας μας ματς, όχι σε αυτό με τον Ηρακλή κι αυτός ένιωσε καλύτερα γιατί θα είχε περισσότερες ομαδικές προπονήσεις. Που κι αυτές δεν είναι πολλές, μην νομίζετε, 3-4. Και χάρηκε, ένιωσε πολύ καλά με αυτό. Σκέφτηκα χθες να τον πάρω ένα τηλέφωνο ή να του μιλήσω το πρωί, να του κάνω μια ιδιαίτερη κουβέντα για το πώς πρέπει να προσεγγίσει το παιχνίδι, αλλά τελικά αποφάσισα να μην το κάνω γιατί έχει την εμπειρία και το ταλέντο.

Και ως προσωπικότητα είναι πολύ συγκροτημένος, ώστε να καταλάβει τι πρέπει να κάνει σε αυτό το πρώτο του παιχνίδι και ότι δεν πρέπει να εξωθήσει τα πράγματα στα άκρα, να αφήσει το παιχνίδι να έρθει πάνω του. Το ότι έχει καλό σουτ είναι δεδομένο. Κάνει πολύ καλό διάβασμα στο πικ εν ρόλο, πασάρει πολύ καλά. Επίσης είναι πολύ καλός στο κάθετο παιχνίδι, το οποίο του έλειπε το τελευταίο διάστημα, για αυτό δεν αισθανόταν τόσο καλά. Ενώ σήμερα ήταν καλύτερος και σε αυτό. Αν αμυντικά μπορεί να μαρκάρει τόσο καλά, όσο παίζει στην επίθεση, θα είναι έτοιμος να παίξει και σε ματς EuroLeague»