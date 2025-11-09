Φαρίντ: «Ομάδα πρωταθλητών ο Παναθηναϊκός - "Τρέφομαι" από τους οπαδούς»

Ο Κένεθ Φαρίντ έφτασε στην Ελλάδα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού AKTOR και τόνισε πως «τρέφεται» από τον ενθουσιασμό και από την ενέργεια που βγάζει ο κόσμος από τις κερκίδες.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

«Μίλησα με τον κόουτς Αταμάν. Είμαι χαρούμενος που είμαι εδώ. Ανυπομονώ να περάσω τα ιατρικά και μετά θα μιλήσουμε για τον ρόλο μου».

Για το αν είναι περίεργο που έφτασε σήμερα και σε δύο μέρες θα αγωνιστεί: «Όχι. Λατρεύω να παίζω μπάσκετ, είναι ακόμα μία μέρα στη δουλειά. Είμαι χαρούμενους που είμαι εδώ».

Για το κίνητρό του να παίξει για τον Παναθηναϊκό: «Ειλικρινά, είναι ομάδα πρωταθλητών. Θέλω να παίξω για μία από τις καλύτερες λίγκες στην Ευρώπη, την Euroleague. Θέλω να παίξω εδώ, να δείξω ότι μπορώ να παίξω εδώ. Στην τελευταία μου ομάδα δεν μπόρεσα να δείξω ποιος πραγματικά είμαι. Εδώ μπορώ να το κάνω».

Για το πόσο έτοιμος είναι πνευματικά και σωματικά: «Νιώθω υπέροχα. Είναι άλλη μία μέρα στη δουλειά. Λατρεύω να παίζω μπάσκετ, να βγαίνω εκεί έξω και να κάνω τη δουλειά μου. Ξέρω ότι αυτοί οι οπαδοί προκαλούν ενθουσιασμό και "τρέφομαι" από τον ενθουσιασμό, από την ενέργεια και από τους οπαδούς. Θα τους δώσω πολλά».

Για το αν έχει μιλήσει με τον Χουάντσο για τον Παναθηναϊκό: «Δεν έχω μιλήσει μαζί του ακόμα. Όλα έγιναν μυστικά, προσπαθούσαμε να κλείσουμε την συμφωνία ήσυχα. Ανυπομονώ να δω τους παίκτες, να τους μιλήσω, να μου πουν τι πρέπει να κάνω και να βγω εκεί έξω και να κάνω τη δουλειά μου».

Για το τι να περιμένουν από αυτόν οι οπαδοί του Παναθηναϊκού: «Ένα τέρας. Να βγαίνω έξω και να ελευθερώνω το τέρας. Είμαι ενθουσιασμένος που είμαι εδώ. Θέλω να βγω έξω και να κάνω τη δουλειά μου».