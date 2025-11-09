Στην Αθήνα για τον Παναθηναϊκό ο Φαρίντ

Ο Κένεθ Φαρίντ έφτασε στην Αθήνα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού AKTOR. Ο πρώην ΝΒΑer θα περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και μετά θα ανακοινωθεί από το «τριφύλλι».

Ο Παναθηναϊκός βρήκε στο πρόσωπο του Κένεθ Φαρίντ τον σέντερ που θα κληθεί να κλείσει τα κενά που έχουν δημιουργηθεί στην θέση «5» μετά και τις συνεχόμενες ατυχίες με τραυματισμούς.

Ο πολύπειρος Αμερικανός σέντερ έφτασε το μεσημέρι της Κυριακής (9/11) στην Αθήνα για λογαριασμό του «τριφυλλιού», με τον πρώην ΝΒΑer να περνάει τις απαιραίτητες ιατρικές εξετάσεις προκειμένου να επισημοποιηθεί η μεταγραφή τους στους «πράσινους».

Ο Φαρίντ θα υπογράψει συμβόλαιο δυο μηνών και θα μπει άμεσα στις προπονήσεις προκειμένου να ενσωματωθεί στην «πράσινη» αποστολή και να ταξιδέψει μαζί με την ομάδα για την διαβολοβδομάδα σε Παρίσι και Μαδρίτη.