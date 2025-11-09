Με Έβανς η 12άδα του Ολυμπιακού κόντρα στην Καρδίτσα

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Καρδίτσα στο ΣΕΦ για την 6η αγωνιστική της Stoiximan Greek Basketball League. Φυσικά, αυτό που ξεχωρίζει από το ματς είναι η επιστροφή του Κίναν Έβανς στην «ερυθρόλευκη» δωδεκάδα.

Εκτός έμειναν οι Τόμας Ουόκαπ, Νίκολα Μιλουτίνοφ, Τάισον Ουόρντ, Γιώργος Μπουρνελές και οι Σακίλ ΜακΚίσικ (δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής) και Μουσταφά Φαλ.

Αναλυτικά η δωδεκάδα: Νιλικίνα, Έβανς, Λι, Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, Παπανικολάου, Νετζήπογλου, Λαρεντζάκης, Βεζένκοφ, Πίτερς, Χολ, Αντετοκούνμπο