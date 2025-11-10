Γιόκιτς: «Αυτή είναι η νέα μου συνήθεια φέτος, δεν θα φωνάζω στους διαιτητές»

Ο Νίκολα Γιόκιτς σε δηλώσεις του ξεκαθάρισε πως φέτος δε σκοπεύει να ξοδεύει ενέργεια για να φωνάζει και να τσακώνεται με τους διαιτητές.

Ο Νίκολα Γιόκιτς αποφάσισε να αλλάξει τις συνήθειές τους για τη φετινή σεζόν. Πιο συγκεκριμένα, μετά τη νίκη των Ντένβερ Νάγκετς κόντρα στους Ιντιάνα Πέισερς (117-100) σε δηλώσεις του ανέφερε πως δεν θα τσακώνεται πλέον στους διαιτητές.

«Αυτή είναι η νέα μου συνήθεια. Δεν θα στρεσάρομαι τόσο. Δεν θα φωνάζω στους διαιτητές. Θα προσπαθώ να αξιοποιήσω την ενέργεια μου στο μπάσκετ» είπε ο θρυλικός σέντερ.

Σημειώνεται πως μετά από εννέα παιχνίδια ο Γιόκιτς φέτος έχει κατά μέσο όρο 25,2 πόντους, 13 ριμπάουντ και 11,9 ασίστ.