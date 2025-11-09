Ο Αβδάλας… τρέλανε την Αμερική: «Είναι ο νέος Ντόντσιτς» (vid)

Ο Νεοκλής Αβδάλας πραγματοποίησε μία εκπληκτική εμφάνιση (33 πόντοι, 5 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 μπλοκ) κόντρα στο Πρόβιντενς και αρκετοί τον συνέκριναν με τον αστέρα των Λέικερς, Λούκα Ντόντσιτς.

Το Βιρτζίνια Τεκ αναμετρήθηκε με το Πρόβιντενς και πήρε τη νίκη με 107-101. Ο Νεοκλής Αβδάλας έκανε μια αδιανόητη εμφάνιση, ολοκληρώνοντας το παιχνίδι με 33 πόντους, 5 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 μπλοκ, με 13/23 σουτ, 5/8 τρίποντα και 2/4 βολές.

Σε ένα βίντεο που αναρτήθηκε στο X με τα highlights του Έλληνα αστέρα αρκετοί συνέκριναν τον Αβδάλα στα σχόλια με τον αστέρα των Λος Άντζελες Λέικερς και έναν από τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο, Λούκα Ντόντσιτς.

«Για να είμαι ειλικρινής, θυμίζει τον Skinny Luka» έγραψε ένας χρήστης, ενώ ένας άλλος ανέφερε πως θα τον αποκαλεί «Luka Lite» και ότι ανυπομονεί να δει περισσότερους αγώνες του.

«Λούκα, εσύ είσαι;» ρώτησε ένα οπαδός και ένας άλλος αναρωτήθηκε αν ο Λούκα επέστρεψε στο κολέγιο. «Το μόνο που βλέπω» έγραψε ένας φίλαθλος και μαζί δημοσίευσε και ένα gif με τον Σλοβένο σταρ.

«Αν έλεγα ότι ο κύριος Αβδάλας είναι ένας μικρός Λούκα θα ήμουν ασεβής;» αναρωτήθηκε ένας και ένας άλλος έγραψε: «Το footwork του "φωνάζει" Λούκα Ντόντσιτς». «Μπορείς να δεις τον τρόπο που κινείται, ξεκάθαρα έχει το στιλ του Λούκα» παρατήρησε ένας χρήστης, με έναν ακόμα να αναφέρει πως έχει... κλέψει όλες τις κινήσεις του Ντόντσιτς.

