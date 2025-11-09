Γιαννακόπουλος: «Στοχοποιείται ο Αταμάν που δεν έχει δει την ομάδα του πλήρη - Να δείξουν όλοι την αξία τους στο παρκέ»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με story του στο Instagram έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα εμπιστοσύνης στον Εργκίν Αταμάν και κάλεσε τους παίκτες του Παναθηναϊκού AKTOR να δείξουν την αξία τους στο παρκέ.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ανήρτησε ένα story στο Instagram και έκανε ξεκάθαρη την εμπιστοσύνη του στο πρόσωπο του Εργκίν Αταμάν. Τόνισε πως ο Τούρκος κόυτς δεν έχει δει ακόμα την ομάδα του πλήρη ή έστω κοντά σε αυτό και παρ'όλ'αυτά στοχοποιείται.

Την ίδια ώρα, έθεσε προ των ευθυνών τους τους παίκτες του «τριφυλλιού» και υπογράμμισε πως όλοι πρέπει να δείξουν την αξία τους στο παρκέ, ειδικά από την στιγμή που έλαβαν τα συμβόλαια που ζήτησαν μέσα σε δευτερόλεπτα. Τέλος, ολοκλήρωσε την ανάρτησή του με ένα ξεκάθαρο μήνυμα: «ΚΟΣΜΟΣ – ΟΜΑΔΑ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ».

Αναλυτικά τα όσα έγραψε:

«Bρίσκοντας χρόνο να διαβάσω το τι λέγεται από Παναθηναϊκούς στο διαδίκτυο... Βλέπω να στοχοποιείται ένας άνθρωπος που ακόμα δεν έχει δει την ομάδα του να παίζει πλήρης ή έστω κοντά σε αυτό.

Έχουμε την γκίνια να τραυματίζονται όλα τα πενταρια (θα πάρουμε όμως όσα χρειαστεί).

Έχοντας τους καλύτερους κοντούς στην Ευρώπη ώστε να παίζει πάντα αυτός που είναι σε μέρα, αντί να ασχολούνται με το πώς θα παίξουν ΚΑΙ για τους ψηλούς κοιτάει ο καθένας την πάρτη του και την γκρίνια του.

Ο καθένας είναι υπό των περιστάσεων ειτε από αλαζονεία ειτε από αδιαφορία είτε από εγωισμό είτε είτε...

Όταν ο καθένας ψηλός, κοντός ή και μεσαίος ζήτησε αυτά που ζήτησε, είτε σε λεφτά είτε σε συνθήκες, τα πήρε εντός δευτερολέπτων καλό θα είναι να δείχνουν και εντός παρκέ την αξία τους.

Όσο για τον φίλαθλο οπαδό που λέει ότι λέει και δεν έχει δει πλήρη την ομάδα, μήπως εκείνος την έχει δει πλήρης;;;

In #AMANAMAITRUST

Από εσένα περιμένω να έχεις την αφοσίωση ψυχραιμία και την ταπεινότητα ανάγκης απόδειξης στα νούμερα ότι είσαι ο βασιλιάς.

Από εσένα περιμένω να καταλάβεις ότι ήρθες στον μεγαλύτερο σύλλογο της Ευρώπης υπό τις οδηγίες ενός κορυφαίου προπονητή... άκου τον... ξέρει αυτός.

ΚΟΣΜΟΣ – ΟΜΑΔΑ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ».