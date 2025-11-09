Τα αποτελέσματα του ΝΒΑ: Μεγάλη νίκη για τους Χοκς - «Λύγισαν» τους Μπλέιζερς οι Χιτ

οι Μάβερικς κατάφεραν να επικρατήσουν με 111-105 ενάντια στους Ουίζαρντς, ενώ οι Σίξερς με 130-120 κέρδισαν τους Ράπτορς. Οι Λέικερς «λύγισαν» ενάντια στους Χοκς (122-102) και οι Μπουλς έχασαν από τους Καβαλίερς (128-122).
Οι Χιτ πήραν τη νίκη ενάντια στους Μπλέιζερς με 136-131 και οι Σπερς κέρδισαν τους Πέλικανς (126-119). Τέλος, οι Νάγκετς επικράτησαν κόντρα στους Πέισερς (117-100) και οι Σανς με 114-103 δε δυσκολεύτηκαν κόντρα στους Κλίπερς.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
Ουίζαρντς - Μάβερικς 105-111
Σίξερς - Ράπτορς 130-120
Χοκς - Λέικερς 122-102
Καβαλίερς - Μπουλς 128-122
Χιτ - Μπλέιζερς 136-131
Σπερς - Πέλικανς 126-119
Νάγκετς - Πέισερς 117-100
Κλίπερς - Σανς 103-114.