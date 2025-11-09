Τα αποτελέσματα του ΝΒΑ: Μεγάλη νίκη για τους Χοκς - «Λύγισαν» τους Μπλέιζερς οι Χιτ

Δείτε τα αποτελέσματα των αναμετρήσεων του ΝΒΑ που ολοκληρώθηκαν τα ξημερώματα της Κυριακής (9/11).

οι Μάβερικς κατάφεραν να επικρατήσουν με 111-105 ενάντια στους Ουίζαρντς, ενώ οι Σίξερς με 130-120 κέρδισαν τους Ράπτορς. Οι Λέικερς «λύγισαν» ενάντια στους Χοκς (122-102) και οι Μπουλς έχασαν από τους Καβαλίερς (128-122).

Οι Χιτ πήραν τη νίκη ενάντια στους Μπλέιζερς με 136-131 και οι Σπερς κέρδισαν τους Πέλικανς (126-119). Τέλος, οι Νάγκετς επικράτησαν κόντρα στους Πέισερς (117-100) και οι Σανς με 114-103 δε δυσκολεύτηκαν κόντρα στους Κλίπερς.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

Ουίζαρντς - Μάβερικς 105-111

Σίξερς - Ράπτορς 130-120

Χοκς - Λέικερς 122-102

Καβαλίερς - Μπουλς 128-122

Χιτ - Μπλέιζερς 136-131

Σπερς - Πέλικανς 126-119

Νάγκετς - Πέισερς 117-100

Κλίπερς - Σανς 103-114.