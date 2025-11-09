Η συνήθεια που έγινε λατρεία: Νίκη των Νάγκετς με triple double του Γιόκιτς

O Σέρβος σέντερ με ακόμη μια μυθική εμφάνιση οδήγησε τους Ντένβερ Νάγκετς στη νίκη κόντρα στους Ιντιάνα Πέισερς (117-100).

Οι Νάγκετς επέβαλλαν από την αρχή τον ρυθμό τους και με εξαίρεση ένα κακό διάστημα στη δεύτερη περίοδο, κυριάρχησαν πλήρως απέναντι στους Πέισερς, φτάνοντας με άνεση στη νίκη.

Έτσι, οι «Σβώλοι» έδωσαν συνέχεια στις καλές τους εμφανίσεις, βελτιώνοντας το ρεκόρ τους στο 7-2, ενώ αντίθετα οι Πέισερς γνώρισαν ακόμη μια ήττα και έπεσαν πλέον στο 1-8.

Ο Νίκολα Γιόκιτς που ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής των Νάγκετς, ολοκλήρωσε την αναμέτρηση έχοντας 32 πόντους, 14 ριμπάουντ και 14 ασίστ, με τον Άντριου Νέμπχαρντ να ξεχωρίζει για τους Πέισερς με 22 πόντους και 6 ασίστ.

