Ο Γιόβιτς βγήκε νικητής από την «μάχη» με τον Αβντίγια

Σε ευρωπαϊκή... μονομαχία εξελίχθηκε η αναμέτρηση των Χιτ με τους Μπλέιζερς (136-131), με τον Νίκολα Γιόβιτς να χαμογελάει στο τέλος απέναντι στον Ντένι Αβντίγια.

Oι δύο ομάδες μοιράστηκαν από δύο καλά δωδεκάλεπτα, σε ένα ματς που κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον μέχρι το φινάλε, με τους Χιτ να παίρνουν καλύτερες αποφάσεις στα κρίσιμα σημεία του αγώνα.

Το Μαϊάμι με αυτή τη νίκη βελτίωσε το ρεκόρ του στο 6-4, ενώ οι Μπλέιζερς έπεσαν στο 5-4, λίγα 24ωρα μετά τη μεγάλη νίκη τους απέναντι στους περσινούς πρωταθλητές Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ.

Ο Νίκολα Γιόβιτς με 29 πόντους, 9 ριμπάουντ και 7 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους Μαϊάμι Χιτ, με τον Ντένι Αβντίγια να ξεχωρίζει για τους Μπλέιζερς έχοντας 33 πόντους, 11 ριμπάουντ και 8 ασίστ.

Δείτε την στατιστική της αναμέτρησης