Οι Καβαλίερς πήραν την ματσάρα κόντρα στους Μπουλς

Μετά από μια αδιανόητη ματσάρα, οι Κλίβελαντ Καβαλίερς «λύγισαν» τους Σικάγο Μπουλς επικρατώντας με 128-122.

Οι Καβαλίερς ήταν αυτοί που έκαναν καλύτερη εκκίνηση στην αναμέτρηση κλείνοντας το πρώτο δωδεκάλεπτο προηγούμενοι με 32-29, όμως οι Μπουλς... αφήνιασαν στην δεύτερη περίοδο.

Οι «Ταύροι» έκαναν επί μέρους 24-43, για να πάνε στα αποδυτήρια έχοντας προβάδισμα 16 πόντων (56-72), όμως στο δεύτερο μέρος οι Καβαλίερς είχαν την απάντησή τους στους Μπουλς.

Οι γηπεδούχοι έτρεξαν επί μέρους 40-26 στην τρίτη περίοδο, μειώνοντας στο καλάθι (96-98), για να μετατρέψουν την τελευταία περίοδο σε θρίλερ για γερά νεύρα, με τους Καβαλίερς να κάνουν επική αντεπίθεση στο φινάλε.

Οι «Καβς» έτρεξαν σερί 12-0 στο τελευταίο 1.5 λεπτό της αναμέτρησης για να κάνουν την ανατροπή, πανηγυρίζοντας την έβδομη νίκη τους στη σεζόν (7-3 το ρεκόρ τους), με τους Μπουλς να πέφτουν στο 6-3.

Ο Ντόνοβαν Μίτσελ με 29 πόντους, 6 ριμπάουντ και 6 ασίστ ήταν ο κορυφαίος των Κλίβελαντ Καβαλίερς, με τον Τζέιλεν Σμιθ να ξεχωρίζει για τους Μπουλς έχοντας 18 πόντους, 11 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

