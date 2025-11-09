Οι Σπερς «λύγισαν» τους Πέλικανς

Οι Σαν Αντόνιο Σπερς αν και δυσκολεύτηκαν αρκετά, νίκησαν τους Νιου Ορλίνς Πέλικανς με 126-119.

Οι Τεξανοί, έδωσαν συνέχεια στα νικηφόρα αποτελέσματα, κυριαρχώντας στο πρώτο ημίχρονο απέναντι στους «Πελεκάνους», που παραμένουν μακριά από τις νίκες.

Mε αυτή τη νίκη οι Σαν Αντόνιο Σπερς βελτίωσαν το ρεκόρ τους στο 7-2, ενώ οι Νιου Ορλίνς Πέλικανς έπεσαν στο 2-7 και δείχνουν να χάνουν από νωρίς το... τρένο.

Ο Βίκτορ Ουεμπανιάμα με 18 πόντους, 18 ριμπάουντ και 3 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους Σπερς, με τον Τρέι Μέρφι να κάνει συγκλονιστική εμφάνιση για τους Πέλικανς έχοντας 41 πόντους, 9 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

