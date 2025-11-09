Βαριά ήττα των Λέικερς στην Ατλάντα

Οι Λος Άντζελες Λέικερς ήταν σα να μην εμφανίστηκαν ποτέ στην έδρα των Ατλάντα Χοκς, γνωρίζοντας την ήττα με 122-102.

Οι «Λιμνάνθρωποι» πραγματοποίησαν κάκιστη εμφάνιση και είδαν να μπαίνει τέλος στο σερί νικών τους, με τους αποδεκατισμένους Χοκς να βρίσκουν λύσεις από παντού, «εκτελώντας» με κάθε τρόπο τους Λέικερς.

Η διαφορά έφτασε ακόμη και στους 30 πόντους, με τους «Λιμνάνθρωπους» να προσπαθούν να συμμαζέψουν τα ασυμμάζευτα στο φινάλε της αναμέτρησης, γνωρίζοντας την τρίτη τους ήττα την φετινή σεζόν (7-3 το ρεκόρ τους).

Οι Χοκς από την πλευρά τους, μπορεί να παρατάχθηκαν με πολλές απουσίες, όμως στο παρκέ έβγαλαν πάθος και μεγάλη θέληση να αποδείξουν πράγματα, πανηγυρίζοντας μια μεγάλη νίκη, που βελτιώνει το ρεκόρ τους στο 5-5.

Ο Μουχάμεντ Γκουέι με 21 πόντους, 7 ριμπάουντ και 7 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους Χοκς, με τον Λούκα Ντόντσιτς να ξεχωρίζει για τους Λέικερς με 22 πόντους, 5 ριμπάουντ και 11 ασίστ.

