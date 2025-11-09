Οι Σίξερς πήραν το... ντέρμπι κόντρα στους Ράπτορς

Oι Φιλαδέλφεια 76ερς έκαμψαν την αντίσταση των Τορόντο Ράπτορς, επικρατώντας με 130-120.

Οι γηπεδούχοι δεν μπήκαν καλά στο ματς και βρέθηκαν να χάνουν με 33-43 στην λήξη της πρώτης περιόδου, ωστόσο στη συνέχεια ανέβασαν κατακόρυφα την απόδοσή του κάνοντας την ανατροπή πριν το ημίχρονο (68-63).

Στο δεύτερο μέρος η κυριαρχία των Σίξερς συνεχίστηκε, με τους γηπεδούχους να διατηρούν σταθερά το προβάδισμα, φτάνοντας στη νίκη, παρά την σθεναρή αντίσταση που προέβαλαν οι Καναδοί.

O Tρέντον Ουότφορντ με 20 πόντους, 16 ριμπάουντ και 10 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους Σίξερς, με τον Ιμάνουελ Κουίκλι να ξεχωρίζει για τους Ράπτορς, έχοντας 22 πόντους, 6 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

Δείτε την στατιστική της αναμέτρησης