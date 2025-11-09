Οι Μάβερικς πήραν... εκδίκηση από τους Ουίζαρντς

Οι Ντάλας Μάβερικς πέρασαν από την έδρα των Ουάσινγκτον Ουίζαρντς, επικρατώντας με 105-111, σε μια άτυπη ρεβάνς για την ήττα των Τεξανών στο ξεκίνημα της σεζόν.

Οι Μάβερικς έδειξαν τις διαθέσεις του από το ξεκίνημα της αναμέτρησης, αφού προηγήθηκαν με 24-35 στην λήξη της πρώτης περιόδου, διατηρώντας το προβάδισμά τους μέχρι το τέλος του ημιχρόνου (53-57).

Στην τρίτη περίοδο οι Τεξανοί έριξαν ρυθμό και πήγαν να το «πληρώσουν», αφού οι Ουίζαρντς με επί μέρους 33-25 πήραν τα ηνία του αγώνα, μπαίνοντας στο τέταρτο δωδεκάλεπτο προηγούμενοι με 86-82.

Οι Μάβερικς, όμως ήθελαν να αποφύγουν νέο κάζο και πάτησαν ξανά το γκάζι στην τελευταία περίοδο, κάνοντας επί μέρους 19-29, για να πάρουν ξανά το προβάδισμα και να φύγουν από την αμερικανική πρωτεύουσα με τη νίκη.

Ο Nάτζι Μάρσαλ με 30 πόντους, 8 ριμπάουντ και 2 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους Ντάλας Μάβερικς, με τον Σι Τζέι ΜακΚόλουμ να ξεχωρίζει για τους Ουίζαρντς με 25 πόντους, 6 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

