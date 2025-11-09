Μυθικός Αβδάλας με 33 πόντους στη νίκη του Βιρτζίνια Τεκ!

Ο Νεοκλής Αβδάλας στην δεύτερη συμμετοχή του με το Βιρτζίνια Τεκ, έσπασε τα κοντέρ, καταγράφοντας μυθική εμφάνιση στη νίκη επί του Πρόβιντενς με 107-101.

Ο Έλληνας γκαρντ ήταν ο κορυφαίος της ομάδας του, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 33 πόντους, 5 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 μπλοκ, έχοντας 13/23 σουτ (5/8 τρίποντα) και 2/4 βολές!

Ο Αβδάλας θεωρείται ένα prospect που θα πάει ψηλά στο draft του 2026 και με εμφανίσεις όπως αυτή που κατέγραψε απέναντι στο Πρόβιντενς ενισχύουν την υπόθεση του 19χρονου φόργουορντ.

Ο νεαρός γκαρντ... μονομάχησε με τον Εσθονό, Στέφαν Βάακς, που σημείωσε 17 πόντους, με τον Αβδάλα να βγαίνει νικητής σε μια συγκλονιστική ματσάρα που κρίθηκε στην παράταση.

Δείτε την στατιστική της αναμέτρησης