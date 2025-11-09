Μυθικός Αβδάλας με 33 πόντους στη νίκη του Βιρτζίνια Τεκ!

Ο Έλληνας γκαρντ ήταν ο κορυφαίος της ομάδας του, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 33 πόντους, 5 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 μπλοκ, έχοντας 13/23 σουτ (5/8 τρίποντα) και 2/4 βολές!
Ο Αβδάλας θεωρείται ένα prospect που θα πάει ψηλά στο draft του 2026 και με εμφανίσεις όπως αυτή που κατέγραψε απέναντι στο Πρόβιντενς ενισχύουν την υπόθεση του 19χρονου φόργουορντ.
Ο νεαρός γκαρντ... μονομάχησε με τον Εσθονό, Στέφαν Βάακς, που σημείωσε 17 πόντους, με τον Αβδάλα να βγαίνει νικητής σε μια συγκλονιστική ματσάρα που κρίθηκε στην παράταση.