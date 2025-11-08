Ερυθρός Αστέρας: Εύκολη νίκη επί της Μπούντουτσνοστ πριν τη «διαβολοβδομάδα»

Επέστρεψε στις νίκες στην Αδριατική Λίγκα ο Ερυθρός Αστέρας επικρατώντας της Μπούντουτσνοστ με 95-79 , λίγες μέρες μετά την σπουδαία νίκη επί του Παναθηναϊκού στη Euroleague και πριν τη νέα «διαβολοβδομάδα» με Ντουμπάι (εκτός) και Μονακό (εντός).

Η ομάδα του Σάσα Ομπράντοβιτς βελτίωσε το ρεκόρ της στον Β’ όμιλο της Αδριατικής Λίγκας σε 3-2, ρίχνοντας την Μπούντουτσνοστ στο 4-2. Το παιχνίδι κρίθηκε ουσιαστικά στο τρίτο δεκάλεπτο, όταν οι γηπεδούχοι έτρεξα επιμέρους σκορ 33-17, κάνοντας σε εκείνο το σημείο το 74-58.

Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ήταν ο Τσίμα Μονέκε με 17 πόντους, ενώ πήρε και 7 ριμπάουντ, με τον Γιάγκο Ντος Σάντος να ακολουθεί με 16 πόντους. Από 13 πόντους πρόσθεσαν οι Όγκνιεν Ντόμπριτς και Νίκολα Κάλινιτς, ενώ για τους φιλοξενούμενους ξεχώρισαν οι Τζουάν Μόργκαν και Νίκολα Τανάσκοβιτς με 19 και 17 πόντους αντίστοιχα.

Τα δεκάλεπτα: 19-24, 41-41, 74-58, 95-79