«Έμπλεξε» κορυφαίο στέλεχος της ΕΟΚ - Σε πλήρη εξέλιξη έρευνα της ΑΑΔΕ για τα καφενεία του

Σύμφωνα με τα όσα αποκαλύπτει το ieidiseis.gr κορυφαίο στέλεχος της ΕΟΚ περνάει δύσκολες μέρες, μιας και βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η έρευνα της ΑΑΔΕ για τις επιχειρήσεις του.

Μια είδηση που έρχεται να ταράξει τα νερά στο ελληνικό μπάσκετ φέρνει το ενημερωτικό site ieidiseis.gr. Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε άρθρο που «ανέβηκε» στον ιστότοπο το απόγευμα του Σαββάτου (8/11), γίνεται λόγος για εκτεταμένη έρευνα της ΑΑΔΕ στις επιχειρήσεις κορυφαίου στελέχους της ΕΟΚ και δη στα καφενεία του ανά την Ελλάδα.

Αναλυτικά τα όσα γράφονται στο άρθρο του ieidiseis.gr:

Έρχονται πολύ δύσκολες μέρες για κορυφαίο στέλεχος της πολυβασανισμένης Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης.

Μαθαίνουμε ότι βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη έρευνα της ΑΑΔΕ για τις επιχειρήσεις του και ειδικότερα για τα τα καφενεία που έχει ανά την Ελλάδα.

Οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι η Ελεγκτική Αρχή του Γ. Πιτσιλή έχει βρει «σημεία και τέρατα». Πράγματα δηλαδή, που δεν δικαιολογούνται και δύσκολα δεν θα έχουν μεγάλη συνέχεια.

Τι κρίμα! Η ΕΟΚ με το φωτοστέφανο της εξυγίανσης να είναι τώρα αναγκασμένη να δώσει εξηγήσεις και να βρει τις κατάλληλες άκρες για να αποφύγει τη «Δαμόκλειο σπάθη» της Εφορίας.

Και το δυστύχημα είναι ότι οι «φίλοι» τους δεν μπορούν πλέον να τους βοηθήσουν. Εμείς πάντως ξέρουμε τη λύση: Να φέρουν… Σέρβους διαιτητές, συγνώμη, Ελεγκτές θέλαμε να πούμε.

Μέχρι τότε υπομονή και καφέ και τσάι στην «παράγκα».