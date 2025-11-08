Ζούρος: «Υπάρχει ψυχολογικό πρόβλημα - Θέλουμε τον κόσμο μαζί μας»

Ο Ηλίας Ζούρος στάθηκε στα πράγματα που πρέπει να γίνουν στον Πανιώνιο προκειμένου να αλλάξει η κατάσταση στην ομάδα μετά και τη νέα ήττα από το Μαρούσι.

Μετά το τέλος του αγώνα ο κόουτς του Πανιωνίου δήλωσε στην ΕΡΤ:

«Κάναμε κάποια σημαντικά λάθη όταν περάσαμε μπροστά. Συγχαρητήρια στο Μαρούσι, συνεχίζουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Φέραμε νέους παίκτες, δεν έχουμε κάνει προπονήσεις όλοι μαζί. Είναι η κούραση μεγάλη, τα ταξίδια, είναι απολύτως φυσιολογικό.

Θέλω να πω κάτι για τον κόσμο. Τον θέλουμε να είναι μαζί μας και όχι εναντίον μας και να παλεύουμε όλοι μαζί. Υπάρχει ψυχολογικό πρόβλημα μέχρι να κάνουμε την πρώτη νίκη. Τώρα είναι ώρα δουλειάς».