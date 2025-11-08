Το πανόραμα της GBL: Νίκες... ανάσα για Άρη και Μαρούσι - Σε δύσκολη θέση ο Πανιώνιος

Τα αποτελέσματα της αγωνιστικής (6η):
Σάββατο 8/11
Άρης Betsson - Μύκονος Betsson 78-61
Περιστέρι Betsson - Παναθηναϊκός AKTOR 72-89
Πανιώνιος - Μαρούσι 80-92
Κυριακή 9/11
13:00 ΑΕΚ - ΠΑΟΚ
13:00 Ολυμπιακός - Καρδίτσα
16:00 Κολοσσός Ρόδου - Προμηθέας Πάτρας
Η βαθμολογία:
1. Ολυμπιακός 5-0
2. Παναθηναϊκός 4-1
3. ΠΑΟΚ 4-1
4. ΑΕΚ 4-1
5. Περιστέρι 3-2
6. Άρης 2-4
7. Προμηθέας 2-3
8. Μύκονος 2-3
9. Μαρούσι 2-3
10. Κολοσσός Ρόδου 2-3
11. Καρδίτσα 2-2
12. Ηρακλής 1-4
13. Πανιώνιος 0-6
Η επόμενη αγωνιστική (7η):
15/11
16:00 Μύκονος Betsson - Πανιώνιος
18:15 Καρδίτσα - Περιστέρι Betsson
18:15 Μαρούσι - ΑΕΚ
16/11
13:00 Ηρακλής - Κολοσσός Ρόδου
16:00 Προμηθέας Πάτρας - Ολυμπιακός
18:15 Παναθηναϊκός AKTOR - Άρης Betsson