Το πανόραμα της GBL: Νίκες... ανάσα για Άρη και Μαρούσι - Σε δύσκολη θέση ο Πανιώνιος

Μαρούσι και Άρης πέτυχαν νίκες... χρυσάφι κόντρα σε Πανιώνιο και Μύκονο αντίστοιχα, την ώρα που ο Πανιώνις βρίσκεται σε δύσκολη θέση αγνοώντας την χαρά της νίκης.

Τα αποτελέσματα της αγωνιστικής (6η):

Σάββατο 8/11

Άρης Betsson - Μύκονος Betsson 78-61

Περιστέρι Betsson - Παναθηναϊκός AKTOR 72-89

Πανιώνιος - Μαρούσι 80-92

Κυριακή 9/11

13:00 ΑΕΚ - ΠΑΟΚ

13:00 Ολυμπιακός - Καρδίτσα

16:00 Κολοσσός Ρόδου - Προμηθέας Πάτρας

Η βαθμολογία:

1. Ολυμπιακός 5-0

2. Παναθηναϊκός 4-1

3. ΠΑΟΚ 4-1

4. ΑΕΚ 4-1

5. Περιστέρι 3-2

6. Άρης 2-4

7. Προμηθέας 2-3

8. Μύκονος 2-3

9. Μαρούσι 2-3

10. Κολοσσός Ρόδου 2-3

11. Καρδίτσα 2-2

12. Ηρακλής 1-4

13. Πανιώνιος 0-6

Η επόμενη αγωνιστική (7η):

15/11

16:00 Μύκονος Betsson - Πανιώνιος

18:15 Καρδίτσα - Περιστέρι Betsson

18:15 Μαρούσι - ΑΕΚ

16/11

13:00 Ηρακλής - Κολοσσός Ρόδου

16:00 Προμηθέας Πάτρας - Ολυμπιακός

18:15 Παναθηναϊκός AKTOR - Άρης Betsson

