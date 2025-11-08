Το πανόραμα της GBL: Νίκες... ανάσα για Άρη και Μαρούσι - Σε δύσκολη θέση ο Πανιώνιος

Μαρούσι και Άρης πέτυχαν νίκες... χρυσάφι κόντρα σε Πανιώνιο και Μύκονο αντίστοιχα, την ώρα που ο Πανιώνις βρίσκεται σε δύσκολη θέση αγνοώντας την χαρά της νίκης.

Τα αποτελέσματα της αγωνιστικής (6η): Σάββατο 8/11 Άρης Betsson - Μύκονος Betsson 78-61 Περιστέρι Betsson - Παναθηναϊκός AKTOR 72-89 Πανιώνιος - Μαρούσι 80-92 Κυριακή 9/11 13:00 ΑΕΚ - ΠΑΟΚ 13:00 Ολυμπιακός - Καρδίτσα 16:00 Κολοσσός Ρόδου - Προμηθέας Πάτρας Η βαθμολογία: 1. Ολυμπιακός 5-0 2. Παναθηναϊκός 4-1 3. ΠΑΟΚ 4-1 4. ΑΕΚ 4-1 5. Περιστέρι 3-2 6. Άρης 2-4 7. Προμηθέας 2-3 8. Μύκονος 2-3 9. Μαρούσι 2-3 10. Κολοσσός Ρόδου 2-3 11. Καρδίτσα 2-2 12. Ηρακλής 1-4 13. Πανιώνιος 0-6 Η επόμενη αγωνιστική (7η): 15/11 16:00 Μύκονος Betsson - Πανιώνιος 18:15 Καρδίτσα - Περιστέρι Betsson 18:15 Μαρούσι - ΑΕΚ 16/11 13:00 Ηρακλής - Κολοσσός Ρόδου 16:00 Προμηθέας Πάτρας - Ολυμπιακός 18:15 Παναθηναϊκός AKTOR - Άρης Betsson