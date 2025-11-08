Σάκοτα: «Πολύ ισορροπημένος ο ΠΑΟΚ, εμείς είχαμε κάποιες δυσκολίες»

Για το κυριακάτικο εντός έδρας ματς της ΑΕΚ κόντρα στον ΠΑΟΚ (8/11, 13:00) μίλησε ο Ντράγκαν Σάκοτα

Ο κόουτς της ΑΕΚ μίλησε για το αυριανό παιχνίδι, κάνοντας λόγο για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε η ομάδα του, ενώ έκανε και κάλεσμα στον κόσμο: «Οι αγώνες με τον ΠΑΟΚ πάντα έχουν ενδιαφέρον, όπως είχαν και πέρσι. Πιστεύω, ότι έτσι θα είναι και φέτος. Ο ΠΑΟΚ έχει φτιάξει πολύ καλή ομάδα, τα πηγαίνει καλά και στην Ευρώπη και στο πρωτάθλημα. Ξέρουμε, ότι θα έχουμε δύσκολο έργο. Η αντίπαλός μας είναι μία ομάδα πολύ ισορροπημένη, από τη θέση «1» έως και τη θέση «5», και ελπίζω να γίνει ένα πολύ ωραίο παιχνίδι.

Περιμένουμε τη βοήθεια του κόσμoυ. Ειδικά, όταν περνάμε κάποιες δυσκολίες, ο κόσμος μας μάς βοηθάει πάρα πολύ. Και εμείς είχαμε δυσκολίες μέσα στην εβδομάδα, όπως όλοι ξέρουν. Δεν θα ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου το περσινό ματς με τη Βίρτσμπουργκ στη SUNEL Arena, όταν είχαμε δέκα παίκτες με… ορό και ο κόσμος της ΑΕΚ ήταν εκεί, δίπλα μας! Ήταν κάτι φοβερό αυτό, που έγινε τότε. Με την τεράστια δυναμική του, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο να κερδίσουμε το ματς».