Ξανθόπουλος: «Ο Ναν ήταν σε τρομερή μέρα - Θα κάνουν ήττες στο πρωτάθλημα Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός»

Μετά την ήττα του Περιστερίου Betsson από τον Παναθηναϊκό AKTOR ο Βασίλης Ξανθόπουλος αναφέρθηκε στην απόκτηση του Κέντρικ Ναν και τόνισε πως οι δύο «αιώνιοι» θα χάσουν ματς φέτος στο πρωτάθλημα.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε στη συνέντευξη Τύπου:

«Αρχικά, συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό για τη νίκη και στα δικά μας παιδιά για την προσπάθεια, γιατί πραγματικά προσπάθησαν. Ξέραμε ότι παίζαμε με μία πάρα πολύ καλή ομάδα, ασχέτως των απουσιών, και είχαμε πει ότι για να κυνηγήσουμε τις λίγες πιθανότητες που είχαμε για να κερδίσουμε έπρεπε να ελέγξουμε τα ριμπάουντ, να μη φάμε πολλά καλάθια στον αιφνιδιασμό και να βρεθούμε σε λίγο καλή επιθετική μέρα. Στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν καλοί σε όλα τα κομμάτια αυτά. Παίξαμε καλά στην επίθεση, γυρίσαμε την μπάλα, βγάλαμε ελεύθερα σουτ, κάποια μπήκαν, κάποια όχι. Αλλά είχαμε σχετικά καλά ποσοστά. Ελέγξαμε τα ριμπάουντ, νομίζω ήμασταν πάνω-κάτω στα ίδια με τον Παναθηναϊκό και δε φάγαμε και πολλά καλάθια στο fast-break. Στο δεύτερο ημίχρονο αναγκαστήκαμε να πάμε σε κοντά σχήματα και αυτό δε βοήθησε στο να ελέγξουμε πάλι τα ριμπάουντ, λόγω και των απουσιών, φυσικά, χωρίς να υπάρχει δικαιολογία εννοείται. Και έπρεπε να πάμε σε κοντά σχήματα για να κυνηγήσουμε λίγο περισσότερο το παιχνίδι, να έχουμε λίγο παραπάνω ταλέντο στην επίθεση. Δυστυχώς, δεν τα καταφέραμε, αξίζουν πολλά μπράβο στα παιδιά, και συνεχίζουμε την προσπάθειά μας. Έχουμε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι τώρα την Τετάρτη και πρέπει να παρουσιαστούμε έτοιμοι πνευματικά και σωματικά, όποιοι παίκτες είναι μαζί μας στο ρόστερ, για να πάρουμε μία νίκη που θα μας βοηθήσει σε μεγάλο βαθμό να κάνουμε το πρώτο βήμα για να περάσουμε στην επόμενη φάση του FIBA Europe Cup».

Για τους Γιάνκοβιτς και Βαν Τούμπεργκεν: «Από αυτά που ξέρω ο Γιάνκοβιτς δεν υπολογίζεται και λογικά ο Βαν Τούμπεργκεν θα ταξιδέψει μαζί μας, αλλά δε ξέρουμε. Είχε μία φάση απέναντι στην Μπιλμπάο που ένας παίκτης του έβαλε το δάχτυλο στο μάτι. Έχει κάτι, αιμάτωμα, δεν ξέρω. Πήγε στον οφθαλμίατρο. Μας είπε ότι θα χρειαστούν κάποιες μέρες. Ότι μπορεί και σε τρεις μέρες να είναι καλά. Το πρωί μας έστειλε μήνυμα, μας είπε: «Δεν μπορώ να ανοίξω καλά το μάτι μου και έχω θέμα με το φως». Πάμε μέρα με τη μέρα. Το σίγουρο, αυτό που ξέρω, είναι ότι θα ταξιδέψει μαζί μας. Φυσικά, προσπάθησαν και τα άλλα παιδιά να καλύψουν το κενό του Τζέικ, γιατί είναι ένα μέγεθος για την ομάδα, ειδικά στη θέση "3". Είναι το μοναδικό "3" που έχουμε που έχει μέγεθος. Σήμερα μπήκε ο Θωμάκος, έχουμε τον Ασημένιο, και αυτόν από το εφηβικό. Τα παιδιά έρχονται, μας βοηθάνε πολύ στην προπόνηση. Ο Θωμάκος σήμερα στάθηκε αρκετά καλά στο παιχνίδι».

Για την διαχείριση των back-to-back αγώνων με Παναθηναϊκό και Μπιλμπάο και για την κούραση: «Με την Μπιλμπάο ήμασταν στους επτά πόντους στο τρίτο δεκάλεπτο και για δύο λεπτά χάσαμε ελεύθερα σουτ. Είπα στα παιδιά ότι παίζαμε απέναντι σε μία ομάδα πάρα πολύ καλή, ακόμα καλύτερη από πέρσι. Και πρέπει να καταλάβουν και οι ίδιοι και ο κόσμος ότι είναι τεράστια νίκη αυτή που κάναμε μέσα στο Μπιλμπάο. Αλλά καταρρεύσαμε πνευματικά σε αυτό το παιχνίδι γιατί ήμασταν άστοχοι. Έχω πει στα παιδιά ότι έχουμε μία ομάδα με καλό σουτ. Δεν μπορούμε να βάζουμε συνέχεια, θα υπάρχουν βραδιές που δε βάζουμε. Τότε, όταν δε βάζουμε, πρέπει να ελέγχουμε τα ριμπάουντ και να είμαστε καλοί στην άμυνα. Έχουμε παιδιά που μπορούν να παίξουν και χωρίς το σουτ. Ο Βαν Τούμπεργκεν και ο Γιάνκοβιτς είναι καλοί στο low-post παιχνίδι και έτσι φτιάχτηκε αυτή η ομάδα, να έχει πολλά πράγματα από πολλά παιδιά. Δυστυχώς, καταρρεύσαμε πνευματικά και έφυγε το παιχνίδι απέναντι σε μία πολύ καλή ομάδα. Σήμερα ενώ ήμασταν λίγο καλύτεροι στο επιθετικό κομμάτι και λίγο πιο εύστοχοι, αναγκαστήκαμε, λόγω και των σχημάτων, στο δεύτερο ημίχρονο να πάμε σε κοντό σχήμα για να έχουμε και λίγο παραπάνω ταλέντο στην επίθεση, για να μπορέσουμε να κυνηγήσουμε με περισσότερες πιθανότητες το παιχνίδι. Αυτό δεν μας βοήθησε στο αμυντικό κομμάτι γιατί πήγαμε αναγκαστικά σε αλλαγές και χάσαμε κάποια ριμπάουντ, ήταν και ο Ναν σε τρομερή μέρα. Ήταν δύσκολο απέναντι σε τέτοια ομάδα. Γενικά, από όλη την προσπάθεια των παιδιών είμαι ευχαριστημένος. Είμαι ευχαριστημένος και από την προσπάθεια και χαρούμενος γιατί έχουμε καταλάβει με τους συνεργάτες μου ότι υπάρχουν μεγάλα περιθώρια βελτίωσης. Είναι στο χέρι μας να βελτιώσουμε τους παίκτες τους ίδιους ατομικά αλλά και ομαδικά».

Για την διαφορά των ομάδων της Euroleague με τις ομάδες της Stoiximan GBL: «Τα ρόστερ των δύο ομάδων είναι αλλού. Αλλά όπως είναι το καλεντάρι της Euroleague φέτος κάποιες ομάδες θα κάνουν κάποιες ήττες νομίζω. Δεν θα είναι το ίδιο εύκολο γιατί και οι πιο κάτω ομάδες έχουν ανέβει, έχουν καλά ρόστερ και παίζουν καλά και νομίζω ότι με τα ταξίδια, με τόσες ομάδες στην Euroleague και τόσα παιχνίδια, αν βρεθεί μία ομάδα να έχει παίξει Πέμπτη και να παίζει Σάββατο και πιάσει μία καλή απόδοση φυσικά, γιατί για να κερδίσεις αυτές τις ομάδες πρέπει να πιάσεις καλή απόδοση, νομίζω θα κάνουν κάποιες ήττες. Πιστεύω ότι είτε βγει πρώτος ο Παναθηναϊκός είτε δεύτερος ο Ολυμπιακός είναι έτσι τα ρόστερ τους που θα παίξει κάποιο ρόλο η έδρας αλλά όχι τόσο μεγάλο. Πλέον, βλέπουμε ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να πάει να κερδίσει τον Παναθηναϊκό και ο Παναθηναϊκός να πάει να κερδίσει τον Ολυμπιακό».