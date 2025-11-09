Απόλυτη κυριαρχία της «Βασίλισσας»: 9 σερί νίκες σε El Clasico για την Ρεάλ

Η Ρεάλ Μαδρίτης αναμετρήθηκε με την Μπαρτσελόνα στο «Palau Blaugrana» για την 9η αγωνιστική της Euroleague. Η «Βασίλισσα» ήταν ανώτερη στη μεγαλύτερη διάρκεια του ματς και δε δυσκολεύτηκε να επικρατήσει με 101-92.
Έτσι, η ομάδα του Σέρχιο Σκαριόλο επιβεβαίωσε την ανωτερότητά της κόντρα στην Μπαρτσελόνα. Πιο συγκεκριμένα, η «Βασίλισσα» μετράει πλέον εννέα συνεχόμενες νίκες σε El Clasico, έχοντας κερδίσει πέντε φορές στο «σπίτι» της και τέσσερις φορές εκτός έδρας.
