Αυτά δεν γίνονται: Θλάση και ο Τολιόπουλος στον Παναθηναϊκό!

Ακόμα ένα πρόβλημα στον Παναθηναϊκό, με τον Βασίλη Τολιόπουλο να έχει υποστεί θλάση!

Ευχέλαιο και γρήγορα στο «τριφύλλι», που την ώρα που «τρέχει» για να προσθέσει τουλάχιστον ένα σέντερ στο ρόστερ του ενόψει της «διαβολοβδομάδας» και των αναμετρήσεων με Παρί και Ρεάλ, τώρα χάνει και τον Τολιόπουλο.

Ο Έλληνας γκαρντ υποβλήθηκε σε εξετάσεις στο ΥΓΕΙΑ, όπου διαπιστώθηκε πως έχει υποστεί θλάση στην αριστερή γάμπα και θα μείνει εκτός λογικά από τη διπλή αγωνιστική στην Euroleague που έρχεται.

Φυσικά ο Τολιόπουλος δεν θα παίξει ούτε κόντρα στο Περιστέρι Betsson, στο παιχνίδι για την Stoiximan Greek Basketball League, έχοντας ήδη ξεκινήσει θεραπεία, με την κατάστασή του να επανεκτιμάται καθημερινά.