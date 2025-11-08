Γκιστ και Λάσμε εκθείασαν τον Σπανούλη: «Θέμα χρόνου να κατακτήσει την Euroleague» (vid)

Οι Τζέιμς Γκιστ και Στεφάν Λάσμε μίλησαν για την καριέρα του Βασίλη Σπανούλη ως προπονητής και τόνισαν πως είναι θέμα χρόνου να κατακτήσει την Euroleague.

Τζέιμς Γκιστ και Στεφάν Λάσμε γνωρίζουν αρκετά καλά τον Βασίλη Σπανούλη, αφού τον αντιμετώπισαν αρκετές φορές ως παίκτες του Παναθηναϊκού.

Οι δύο πρώην «πράσινοι» παίκτες μίλησαν στο «Euroloungepod» για τον Έλληνα κόουτς και είχαν τα καλύτερα να πουν. Τόνισαν πως μπορεί να γίνει ένας από τους καλύτερους προπονητές και υπογράμμισαν πως είναι θέμα χρόνου να κατακτήσει την Euroleague.

«Είναι σπουδαίο να βλέπεις παίκτες που έχουμε παίξει εναντίον τους και που ήταν κορυφαίοι, να γίνονται προπονητές διδάσκοντας τις ομάδες του πως να νικάνε. Είναι τρελό. Στην πρώτη του χρονιά με τη Μονακό πήγe στον τελικό της Ευρωλίγκας. Πριν από αυτό, ήταν στο Περιστέρι και το οδήγησε ψηλά στο BCL. Νιώθω περήφανος να τον βλέπω τώρα να ενώνει την ομάδα του.

Σκέψου τι έκανε το καλοκαίρι με την Εθνική ομάδα της Ελλάδας, κερδίζοντας το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ. Απέδειξε ποιος είναι ως παίκτης και το κάνει και ως προπονητής. Θα γίνει ένας από τους καλύτερους. Ήταν εκπληκτική η στιγμή που αγκαλιάστηκε με τον Διαμαντίδη, τον Τσαρτσαρή και τον Παπαλουκά» είπε ο Γκιστ.

Και ο Λάσμε προσέθεσε: «Ήταν σπουδαίος παίκτης και σίγουρα είναι ένας καλός κόουτς, καλύτερος και από αθλητής. Εκτιμώ το σημάδι που αφήνει στο παιχνίδι. Εκπροσωπεί το μπάσκετ με τον καλύτερο τρόπο. Ακόμα και ο τρόπος που ντύνεται είναι "ΑΑΑ". Είναι θέμα χρόνου για να πάρει μία Ευρωλίγκα! Έρχεται…».