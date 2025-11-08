«Τσεκάρει την περίπτωση του Ματ Ράιαν η Ντουμπάι BC»

Η Ντουμπάι BC ενδιαφέρεται για την απόκτηση του Ματ Ράιαν.

Όπως αναφέρει ο Ισπανός δημοσιογράφος, Τσάμα Ντε Λούκας, η ομάδα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα τσεκάρει την περίπτωση του Αμερικανού άσου, που έχει αγωνιστεί στο ΝΒΑ σε Πέλικανς, Τίμπεργουλβς, Νικς, Λέικερς και Σέλτικς.

Ο Ματ Ράιαν μετράει συνολικά 78 παιχνίδια στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, με την Ντουμπάι BC να επιθυμεί την ενίσχυση στα φόρφουορντ και να ρίχνει το βλέμμα της την περίπτωση του Αμερικανού άσου.