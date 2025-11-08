Πεναρόγια τις αποδοκιμασίες: «Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν αμφιβολίες» - Τι είπε για τη διαιτησία

Ο Χουάν Πεναρόγια στις δηλώσεις του μετά την ήττα της Μπαρτσελόνα από τη Ρεάλ αναφέρθηκε στις αποδοκιμασίες προς το μέρος του και τις αποφάσεις των διαιτητών.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Η ομάδα το ήθελε και πάλεψε μέχρι το τέλος, αλλά δεν ήταν αρκετό . Δεν παίξαμε το παιχνίδι που θέλαμε, ούτε ήμασταν στο επίπεδο που θα έπρεπε. Είναι φυσιολογικό τα αποδυτήρια να είναι αναστατωμένα, όπως κι εγώ. Θέλαμε να κάνουμε μια ξεχωριστή εμφάνιση και δεν τα καταφέραμε. Τώρα είναι η ώρα να το αναλύσουμε και να βελτιωθούμε.

Ήταν ένας αγώνας όπου ξεκινήσαμε άσχημα, με αμυντικές καταστάσεις όπου η Ρεάλ Μαδρίτης ήταν πολύ αποτελεσματική, αλλά αυτό είναι μέρος του παιχνιδιού. Κυριάρχησαν σωματικά και θα έπρεπε να ήμασταν πιο έντονοι στις μονομαχίες ένας εναντίον ενός. Έχοντας μείνει πίσω από την αρχή, η ομάδα έδειξε καρδιά και θέληση μέχρι το τέλος, αλλά δεν ήταν αρκετό απέναντι σε έναν τόσο ισχυρό αντίπαλο και με το κυνική εμφάνιση που έκαναν.

Για άλλη μια φορά, δεχτήκαμε πάρα πολλούς πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο, και αυτό καθορίζει ολόκληρο το παιχνίδι . Είναι σαφές ότι είναι πιο δυνατοί και μεγαλύτεροι από εμάς συνολικά. Αλλά αν έχουν αυτή τη σωματική διάπλαση, πρέπει να είμαστε πιο επιθετικοί από ό,τι ήμασταν μέχρι τώρα.

Οι οπαδοί έχουν τον τελευταίο λόγο. Είναι σαφές ότι η κατάσταση απέχει πολύ από το να είναι ιδανική, αλλά μπορώ μόνο να επικεντρωθώ στο να βελτιώνεται η ομάδα και να παίζει καλύτερα κάθε μέρα. Δεν πρόκειται να σχολιάσω αν οι αποδοκιμασίες είναι δικαιολογημένες ή όχι. Καταλαβαίνω ότι κάποιοι έχουν αμφιβολίες, αλλά μόνο αλλάζοντας τα πράγματα στο γήπεδο θα μπορέσουμε να αλλάξουμε τη διάθεση όσων έρχονται στο Παλάου,

Η διαιτησία είναι περίπλοκη. Όλοι κάνουν λάθη ή το κάνουν σωστά. Η αγανάκτηση προήλθε από το γεγονός ότι δεν ήταν φάουλ και ήταν μια σημαντική φάση, επειδή θα είχε στείλει τον Σατοράνσκι στον πάγκο. Δεν ξέρω αν η αγανάκτηση είναι η σωστή λέξη, αλλά δεν ήμασταν ευχαριστημένοι».