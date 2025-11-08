Μεσίνα: «Πολύ ωραίο παιχνίδι για τους θεατές, στις παρατάσεις ήμασταν πιο έξυπνοι»

Ο Ετόρε Μεσίνα στις δηλώσεις του μετά τη νίκη της Αρμάνι κόντρα στην Εφές στάθηκε στην εμφάνισή των παικτών του στις δύο παρατάσεις.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Ήταν ένα πολύ ευχάριστο παιχνίδι για τους θεατές. Όπως συμβαίνει με κάθε παιχνίδι που πηγαίνει σε διπλή παράταση και οι δύο ομάδες θα μπορούσαν να είχαν κερδίσει. Ειλικρινά, προς τα μέσα του τέταρτου δεκαλέπτου, είχαμε ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα. Παίξαμε εξαιρετική άμυνα και κυκλοφορήσαμε καλά την μπάλα.

Ωστόσο, στα τελευταία 4-5 λεπτά του τέταρτου δεκαλέπτου, βιαστήκαμε. Δεν παίξαμε υπομονετικά και δώσαμε στην Εφές την ευκαιρία να πιάσει ένα τρέξιμο. Ως αποτέλεσμα, το παιχνίδι επανήλθε στην ισορροπία.

Στις δύο παρατάσεις, πιστεύω ότι ήμασταν η πιο έξυπνη ομάδα. Η άμυνά μας ήταν εξαιρετική. Για να είμαι ειλικρινής, το να παίξουμε άμυνα δεν ήταν καθόλου εύκολο γιατί η Εφές έπαιξε με τέσσερις γκαρντ. Άπλωσαν το παρκέ πολύ καλά και επιτέθηκαν συνεχώς σε καταστάσεις ένας εναντίον ενός.

Ο Πι Τζέι Ντόζιερ έπαιξε απίστευτα. Παρόλα αυτά, πιστεύω ότι ήμασταν η πιο έξυπνη ομάδα και η μπάλα ήταν στα χέρια των παικτών μας που μπορούσαν να πάρουν τις σωστές αποφάσεις. Είτε σκόραραν, είτε έκαναν ασίστ. Τα παιδιά έβαλαν πραγματικά την καρδιά τους. Έπαιξαν με τόσο πάθος και αυτό σημαίνει πολλά για εμάς».