Τρομερός Ταβάρες: Ο Σκαριόλο αποκάλυψε πως έπαιξε με 40 πυρετό κόντρα στην Μπαρτσελόνα!

Ο Σέρτζιο Σκαριόλο στις δηλώσεις του μετά τη νίκη της Ρεάλ κόντρα στην Μπαρτσελόνα αποκάλυψε πως ο Έντι Ταβάρες έπαιξε με 40 πυρετό στο παιχνίδι!

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Συγχαίρω τους παίκτες μου. Παίξαμε καλό μπάσκετ για 40 λεπτά. Μπορούμε να βελτιώσουμε κάποια πράγματα, όπως συγκεκριμένες αμυντικές στιγμές ή λάθη, αλλά το κλειδί ήταν να παραμείνουμε συγκεντρωμένοι και να περιορίσουμε τη διάρκεια των κακών περιόδων μας.

Είναι μια πολύ σημαντική νίκη για τους οπαδούς και αρκετά σημαντική και για την ομάδα, ειδικά αν σκεφτεί κανείς τι σημαίνει να κερδίσεις τον Νοέμβριο. Το να παίζεις εκτός έδρας δεν είναι ποτέ εύκολο, και ακόμη λιγότερο σε ένα γήπεδο που μεταδίδει τόση ενέργεια στην ομάδα του.

Ο Τρέι Λάιλς ήταν πολύ εύστοχος. Είναι ένας παίκτης πολύ υψηλής ποιότητας με εξαιρετική κατανόηση του παιχνιδιού. Αλλά το αστέρι της βραδιάς ήταν αναμφίβολα ο Έντι Ταβάρες. Είχε 40 πυρετό πριν από τον αγώνα και ταξίδεψε, δείχνοντας την αφοσίωσή του και στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα στην ομάδα για το πώς να αντιμετωπίσει τις αντιξοότητες.

Επιλέξαμε πολύ καλά τα ανοιχτά μας σουτ. Κάποια μπήκαν με λίγη τύχη, αλλά η συντριπτική πλειοψηφία ήταν σωστά επιλεγμένη. Όταν η μπάλα κινείται, έχεις αυτό το επιπλέον δευτερόλεπτο ή μισό μέτρο για να σουτάρεις με αυτοπεποίθηση, και αυτό διευκολύνει τα σουτ να μπουν μέσα».