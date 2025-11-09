Παρακολουθούν την περίπτωση του Μοράντ οι Κλίπερς

Οι Λος Άντζελες Κλίπερς παρακολουθούν την περίπτωση του Τζα Μοράντ και αν γίνει διαθέσιμος για trade είναι αρκετά πιθανό να κινηθούν για την απόκτησή του.

Η κατάσταση στους Μέμφις Γκρίζλις δεν είναι η καλύτερη για τον Τζα Μοράντ. Ο αστέρας της ομάδας δεν έχει καταφέρει να προσαρμοστεί στα συστήματα του Τόμας Ίσαλο και έτσι αρκετές ομάδες παρακολουθούν την περίπτωσή του.

Σύμφωνα με το «ClutchPoints» οι Λος Άντζελες Κλίπερς είναι μία από αυτές τις ομάδες και αν οι «Αρκούδες» τον κάνουν διαθέσιμο για trade, τότε είναι αρκετά πιθανό να κινηθούν για την απόκτησή του.

Την ίδια ώρα, σημειώνεται πως το «ESPN» αναφέρει ότι ενώ ο Μοράντ παραμένει σκεπτικός για τον Ίσαλο, παραμένει αφοσιωμένος στον οργανισμό.