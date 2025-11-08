Νέο πρόβλημα στην Αρμάνι: Χάνει και πάλι τον ΛεΝτέι

Νέο πρόβλημα με τον Ζακ ΛεΝτέι στην Αρμάνι, με τον Αμερικανό σέντερ να τραυματίζεται και πάλι.

Η ιταλική ομάδα πήρε μεγάλη νίκη στην έδρα της Εφές, έχασε όμως τον ΛεΝτέι, που αποχώρησε 45" πριν το τέλος της κανονικής διάρκειας του ματς και δεν αγωνίστηκε καθόλου στις δύο παρατάσεις.

Ο ΛεΝτέι ήταν τρομερός με 25 πόντους (3/4 δίποντα, 4/6 τρίποντα, 7/8 βολές), αλλά η Αρμάνι θα τον στερηθεί και πάλι, την στιγμή που μόλις επέστρεψε μετά από 6 ματς.

«Λυπάμαι που χάσαμε τον ΛεΝτέι, γιατί φαίνεται ότι τραυματίστηκε ξανά, και αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα για εμάς», δήλωσε ο Ετόρε Μεσίνα μετά το ματς.

Αυτό που μένει να φανεί πλέον είναι το χρονικό διάστημα της απουσίας του.