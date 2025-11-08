Κοκόσκοφ: «Πρέπει να πηγαίνουμε πιο συχνά στη γραμμή των βολών»

Ο Ιγκόρ Κοκόσκοφ σχολίασε την εντός έδρας ήττα της Εφές από την Αρμάνι Μιλάνο και τόνισε πως η ομάδα του πρέπει να πηγαίνει πιο συχνά στη γραμμή των βολών.

Αναλυτικά όσα είπε ο head coach της τουρκικής ομάδας:

«Πριν από το παιχνίδι, μιλήσαμε στα αποδυτήρια για τρία πράγματα. Το πιο σημαντικό ήταν να παίξουμε σκληρά. Νομίζω πως το καταφέραμε. Ανταγωνιστήκαμε, παίξαμε με ένταση και δώσαμε τα πάντα στο παρκέ. Παρ’ όλα αυτά, έπρεπε να παίξουμε πιο έξυπνα. Αντιμετωπίσαμε μια πολύ έμπειρη ομάδα.

Μικρές λεπτομέρειες, όπως οι φάσεις μετά από timeout, μας κόστισαν τη νίκη. Ως ομάδα, πρέπει να πηγαίνουμε πιο συχνά στη γραμμή των βολών. Επιτεθήκαμε προς το καλάθι, αλλά χρειαζόμαστε περισσότερες βολές. Πρέπει να βρούμε τρόπο να πηγαίνουμε πιο συχνά στη γραμμή».