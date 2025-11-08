Ντόρσεϊ: «Θα συνεχίσω να είμαι επιθετικός - Εκτιμώ ότι ο Μπαρτζώκας με κράτησε στο παρκέ παρά την αστοχία» (vid)

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ μίλησε για τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Παρτιζάν, την άστοχη βραδιά του, αλλά και την επιστροφή του Κίναν Έβανς.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στο "Amerikanos24":

Για το τι ήταν αυτό που τους έδωσε τη νίκη: «Νιώθω ότι στο τέταρτο δεκάλεπτο συγκεντρωθήκαμε αμυντικά, έπρεπε να επιστρέψουμε, αλλιώς το παιχνίδι θα ξέφευγε και νομίζω ότι θα έπρεπε να το είχαμε κάνει λίγο νωρίτερα, αλλά νομίζω ότι αυτό μας βοήθησε να κερδίσουμε και από εκεί βρήκαμε μερικά καλάθια και μερικές ελεύθερες βολές και νομίζω ότι αυτό ήταν το κλειδί».

Για την εμφάνιση του Τόμας Ουόκαπ: «Οι ομάδες τον αφήνουν ελεύθερο και μου αρέσει η αυτοπεποίθηση που έχει και παίρνει αυτά τα σουτ, κάτι που έκανε απόψε και είναι υπέροχο για εμάς. Ως παίκτης πρέπει να τιμωρείς τις ομάδες. Ελπίζω να παραμείνει σίγουρος για τον εαυτό του και να συνεχίσει να παίρνει σουτ και να συνεχίσει να τα βάζει».

Για την αυτοπεποίθηση που έχει ο ίδιος: «Ήταν μια δύσκολη βραδιά στην ευστοχία για μένα, αλλά συμβαίνει μέσα σε μια μεγάλη σεζόν. Θα συνεχίσω να είμαι επιθετικός και πραγματικά εκτιμώ που ο Μπαρτζώκας με κράτησε στο παρκέ ακόμα και σε μια δύσκολη βραδιά και με εμπιστεύτηκε, του είπα ότι το εκτιμώ πολύ. Αυτό είναι το κίνητρο για να επιστρέψω στο γυμναστήριο και να είμαι καλύτερος στην ευστοχία στο επόμενο παιχνίδι».

Για την επιστροφή του Κίναν Έβανς:«Είμαι χαρούμενος για αυτόν. Ψυχολογικά είναι εξαντλητικό να περνάς όλο αυτό το διάστημα εκτός με τραυματισμό. Ξέρω ότι είναι χαρούμενος που είναι εκεί έξω. Τον είχαμε σε μερικές προπονήσεις αυτή τη βδομάδα και φαίνεται καλά. Το μόνο που κάνουμε είναι να προσευχόμαστε να παραμείνει υγιής και αυτό είναι όλο».

Δείτε το σχετικό βίντεο εδώ: