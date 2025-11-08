Τα αποτελέσματα του ΝΒΑ: Πολύτιμες εντός έδρας νίκες για Μπακς, Μάτζικ και Σπερς

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της βραδιάς στο ΝΒΑ:
Ορλάντο Μάτζικ - Μπόστον Σέλτικς 123-110
Ουάσινγκτον Ουίζαρντς - Κλίβελαντ Καβαλίερς 114-148
Ατλάντα Χοκς - Τορόντο Ράπτορς 97-109
Μπρούκλιν Νετς - Ντιτρόιτ Πίστονς 107-125
Σαν Αντόνιο Σπερς - Χιούστον Ρόκετς 121-110
Μέμφις Γκρίζλις - Ντάλας Μάβερικς 118-104
Μαϊάμι Χιτ - Σάρλοτ Χόρνετς 126-108
Μιλγουόκι Μπακς - Σικάγο Μπουλς 126-110
Μινεσότα Τίμπεργουλβς - Γιούτα Τζαζ 137-97
Ντένβερ Νάγκετς - Γκόλντεν Στέιτ Ουόριοτς 129-104
Σακραμέντο Κινγκς - Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ 101-132