Τα αποτελέσματα του ΝΒΑ: Πολύτιμες εντός έδρας νίκες για Μπακς, Μάτζικ και Σπερς

Οι Μιλγουόκι Μπακς, οι Ορλάντο Μάτζικ και οι Σαν Αντόνιο Σπερς πήραν πολύτιμες εντός έδρας νίκες τα ξημερώματα, «λυγίζοντας» τους Μπουλς, τους Σέλτικς και τους Ρόκετς αντίστοιχα.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της βραδιάς στο ΝΒΑ: Ορλάντο Μάτζικ - Μπόστον Σέλτικς 123-110 Ουάσινγκτον Ουίζαρντς - Κλίβελαντ Καβαλίερς 114-148 Ατλάντα Χοκς - Τορόντο Ράπτορς 97-109 Μπρούκλιν Νετς - Ντιτρόιτ Πίστονς 107-125 Σαν Αντόνιο Σπερς - Χιούστον Ρόκετς 121-110 Μέμφις Γκρίζλις - Ντάλας Μάβερικς 118-104 Μαϊάμι Χιτ - Σάρλοτ Χόρνετς 126-108 Μιλγουόκι Μπακς - Σικάγο Μπουλς 126-110 Μινεσότα Τίμπεργουλβς - Γιούτα Τζαζ 137-97 Ντένβερ Νάγκετς - Γκόλντεν Στέιτ Ουόριοτς 129-104 Σακραμέντο Κινγκς - Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ 101-132