Τα αποτελέσματα του ΝΒΑ: Πολύτιμες εντός έδρας νίκες για Μπακς, Μάτζικ και Σπερς

Οι Μιλγουόκι Μπακς, οι Ορλάντο Μάτζικ και οι Σαν Αντόνιο Σπερς πήραν πολύτιμες εντός έδρας νίκες τα ξημερώματα, «λυγίζοντας» τους Μπουλς, τους Σέλτικς και τους Ρόκετς αντίστοιχα.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της βραδιάς στο ΝΒΑ:

Ορλάντο Μάτζικ - Μπόστον Σέλτικς 123-110

Ουάσινγκτον Ουίζαρντς - Κλίβελαντ Καβαλίερς 114-148

Ατλάντα Χοκς - Τορόντο Ράπτορς 97-109

Μπρούκλιν Νετς - Ντιτρόιτ Πίστονς 107-125

Σαν Αντόνιο Σπερς - Χιούστον Ρόκετς 121-110

Μέμφις Γκρίζλις - Ντάλας Μάβερικς 118-104

Μαϊάμι Χιτ - Σάρλοτ Χόρνετς 126-108

Μιλγουόκι Μπακς - Σικάγο Μπουλς 126-110

Μινεσότα Τίμπεργουλβς - Γιούτα Τζαζ 137-97

Ντένβερ Νάγκετς - Γκόλντεν Στέιτ Ουόριοτς 129-104

Σακραμέντο Κινγκς - Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ 101-132

