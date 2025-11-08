Ο Κάνινγχαμ με double-double οδήγησε τους Πίστονς στη νίκη

Οι Ντιτρόιτ Πίστονς, πέρασαν με άνεση από την έδρα των Μπρούκλιν Νετς επικρατώντας με 107-125.

Τα «Πιστόνια» συνεχίζουν με την ίδια... φόρα από την περσινή σεζόν, φτάνοντας στην έβδομη νίκη τους (7-2 το ρεκόρ τους) και έχουν βάλει από νωρίς πλώρη εισόδου στα playoffs για δεύτερη σερί χρονιά.

Απέναντι στους Νετς, οι φιλοξενούμενοι έκαναν επίδειξη δύναμης, φτάνοντας με άνεση στη νίκη, ρίχνοντας τους Μπρούκλιν Νετς στο 1-8, με τους γηπεδούχους να βρίσκονται σε φάση βαθιάς αναδόμησης.

Ο Κέιντ Κάνινγχαμ με 34 πόντους και 10 ασίστ, ήταν για ακόμη ένα ματς ο κορυφαίος των Ντιτρόιτ Πίστονς, με τον Μάικλ Πόρτερ Τζούνιορ, να ξεχωρίζει για τους Νετς με 28 πόντους και 5 ριμπάουντ.

