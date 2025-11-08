Συνεχίζουν τις προβληματικές εμφανίσεις οι Μάβερικς - Ισοπέδωσαν τους Τζαζ οι Τίμπεργουλβς

Οι Ντάλας Μάβερικς γνώρισαν ακόμη μια ήττα, αυτή τη φορά από τους Μέμφις Γκρίζλις με 118-104, ενώ οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς διέλυσαν τους Γιούτα Τζαζ με το επιβλητικό 137-97!

Στο Μέμφις οι Γκρίζλις υποδέχθηκαν τους Ντάλας Μάβερικς, με τις «αρκούδες» να στήνουν πάρτι απέναντι στους Τεξανούς, που έδωσαν συνέχεια στις προβληματικές τους εμφανίσεις.

Πλέον οι Μάβερικς έχουν ρεκόρ 2-7 και θα πρέπει να βελτιώσουν αισθητά την απόδοσή τους αν θέλουν να «σώσουν» την χρονιά, ενώ οι Γκρίζλις βρίσκονται σε καλύτερη κατάσταση έχοντας ρεκόρ 4-6.

Ο Τζα Μοράντ με 21 πόντους, 5 ριμπάουντ και 13 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους νικητές, με τον Νάτζι Μάρσαλ να ξεχωρίζει για τους Μάβερικς έχοντας 16 πόντους, 7 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Δείτε την στατιστική της αναμέτρησης

Στην Μινεάπολις, οι Τίμπεργουλβς υποδέχθηκαν τους Γιούτα Τζαζ και δεν αποδείχθηκαν καλοί οικοδεσπότες, αφού ισοπέδωσαν τους «Μορμόνους» με το εντυπωσιακό 137-97.

Ο Άντονι Έντουαρντς πραγματοποίησε μια από τις καλύτερες εμφανίσεις του την φετινή σεζόν, έχοντας 37 πόντους, 5 ριμπάουντ και 1 ασίστ, με τον Κιγιόντε Τζόρτζ να ξεχωρίζει για τους Τζαζ με 18 πόντους, 4 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Δείτε τα stats του αγώνα