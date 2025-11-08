Συνεχίζουν τις προβληματικές εμφανίσεις οι Μάβερικς - Ισοπέδωσαν τους Τζαζ οι Τίμπεργουλβς

Στο Μέμφις οι Γκρίζλις υποδέχθηκαν τους Ντάλας Μάβερικς, με τις «αρκούδες» να στήνουν πάρτι απέναντι στους Τεξανούς, που έδωσαν συνέχεια στις προβληματικές τους εμφανίσεις.
Πλέον οι Μάβερικς έχουν ρεκόρ 2-7 και θα πρέπει να βελτιώσουν αισθητά την απόδοσή τους αν θέλουν να «σώσουν» την χρονιά, ενώ οι Γκρίζλις βρίσκονται σε καλύτερη κατάσταση έχοντας ρεκόρ 4-6.
Ο Τζα Μοράντ με 21 πόντους, 5 ριμπάουντ και 13 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους νικητές, με τον Νάτζι Μάρσαλ να ξεχωρίζει για τους Μάβερικς έχοντας 16 πόντους, 7 ριμπάουντ και 4 ασίστ.
Στην Μινεάπολις, οι Τίμπεργουλβς υποδέχθηκαν τους Γιούτα Τζαζ και δεν αποδείχθηκαν καλοί οικοδεσπότες, αφού ισοπέδωσαν τους «Μορμόνους» με το εντυπωσιακό 137-97.
Ο Άντονι Έντουαρντς πραγματοποίησε μια από τις καλύτερες εμφανίσεις του την φετινή σεζόν, έχοντας 37 πόντους, 5 ριμπάουντ και 1 ασίστ, με τον Κιγιόντε Τζόρτζ να ξεχωρίζει για τους Τζαζ με 18 πόντους, 4 ριμπάουντ και 2 ασίστ.