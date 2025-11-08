Οι Σπερς «λύγισαν» τους Ρόκετς στο ντέρμπι του Τέξας

Οι Σπερς δεν έκαναν καλή εκκίνηση στο ματς, με τους Ρόκετς να προηγούνται με 23-25 στην λήξη της πρώτης περιόδου, όμως οι γηπεδούχοι έκαναν την αντεπίθεσή τους και έκλεισαν το ημίχρονο προηγούμενοι με 51-50.
Στο δεύτερο ημίχρονο, οι Σπερς είχαν το πάνω χέρι και στην λήξη της τρίτης περιόδου αύξησαν το προβάδισμά τους στους τέσσερις πόντους (86-82), κάνοντας το ξέσπασμά τους στην 4η περίοδο, για να φτάσουν με άνεση στη νίκη.
Ο Βίκτορ Ουεμπανιάμα με 22 πόντους, 8 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ήταν ο κορυφαίος για τους Σπερς, με τον Αλπερέν Σενγκούν να ξεχωρίζει για τους Ρόκετς με 25 πόντους, 9 ριμπάουντ και 8 ασίστ.