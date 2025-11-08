Οι Μάτζικ πήραν το ντέρμπι κόντρα στους Σέλτικς

Οι γηπεδούχοι μπήκαν με ορμή στο ματς και προηγήθηκαν με 38-25 στην λήξη της πρώτης περιόδου, ενώ με τους «Κέλτες» να βγάζουν αντίδραση στο δεύτερο δωδεκάλεπτο μειώνοντας στους οκτώ (59-51).
Η αντεπίθεση των φιλοξενούμενων συνεχίστηκε και στην τρίτη περίοδο, όπου με επί μέρους 27-33 μείωσαν στους τέσσερις πόντους (84-80), όμωε σε εκείνο το σημείο οι Μάτζικ αφυπνίστηκαν.
Οι γηπεδούχοι, ανέβασαν ξανά την απόδοσή τους στην τέταρτη περίοδο και έκαναν επί μέρους 39-30, για να πάρουν την τέταρτη νίκη τους στην σεζόν (4-5 το ρεκόρ τους), ρίχνοντας τους Σέλτικς στο 4-6.
Ο Φραντζ Βάγκνερ με 27 πόντους, 6 ριμπάουντ και 6 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους Ορλάντο Μάτζικ, με τον Τζέιλεν Μπράουν να ξεχωρίζει για τους Σέλτικς, έχοντας 32 πόντους, 9 ριμπάουντ και 3 ασίστ.