Οι Μάτζικ πήραν το ντέρμπι κόντρα στους Σέλτικς

Οι Ορλάντο Μάτζικ έκαμψαν την αντίσταση των Μπόστον Σέλτικς επικρατώντας με 123-110, κάνοντας εκπληκτική αρχή και τέλος στην αναμέτρηση.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν με ορμή στο ματς και προηγήθηκαν με 38-25 στην λήξη της πρώτης περιόδου, ενώ με τους «Κέλτες» να βγάζουν αντίδραση στο δεύτερο δωδεκάλεπτο μειώνοντας στους οκτώ (59-51).

Η αντεπίθεση των φιλοξενούμενων συνεχίστηκε και στην τρίτη περίοδο, όπου με επί μέρους 27-33 μείωσαν στους τέσσερις πόντους (84-80), όμωε σε εκείνο το σημείο οι Μάτζικ αφυπνίστηκαν.

Οι γηπεδούχοι, ανέβασαν ξανά την απόδοσή τους στην τέταρτη περίοδο και έκαναν επί μέρους 39-30, για να πάρουν την τέταρτη νίκη τους στην σεζόν (4-5 το ρεκόρ τους), ρίχνοντας τους Σέλτικς στο 4-6.

Ο Φραντζ Βάγκνερ με 27 πόντους, 6 ριμπάουντ και 6 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους Ορλάντο Μάτζικ, με τον Τζέιλεν Μπράουν να ξεχωρίζει για τους Σέλτικς, έχοντας 32 πόντους, 9 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

