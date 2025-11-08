Οι Καβαλίερς πέρασαν σαν... σίφουνες από την Ουάσινγκτον

Οι Κλίβελαντ Καβαλίερς έστησαν πάρτι στην έδρα των Ουάσινγκτον Ουίζαρντς, επικρατώντας με το επιβλητικό 148-114.

Οι Καβαλίερς επέβαλλαν από την αρχή τον ρυθμό τους και έκλεισαν το πρώτο δωδεκάλεπτο προηγούμενοι με 26-39, ενώ πήγαν στα αποδυτήρια για το ημίχρονο έχοντας προβάδισμα 16 πόντων (59-76).

Στο δεύτερο μέρος η κυριαρχία των Καβαλίερς συνεχίστηκε, αφού οι Ουίζαρντς δεν μπόρεσαν σε κανένα σημείο να απειλήσουν τους φιλοξενούμενους που έφυγαν με τη νίκη, για να βελτιώσουν το ρεκόρ τους στο 6-3.

Ο Ντόνοβαν Μίτσελ με 24 πόντους, 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους Καβαλίερς, με τον Σι Τζέι ΜακΚόλουμ να ξεχωρίζει για τους Ουίζαρντς με 25 πόντους, 2 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

