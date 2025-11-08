Όταν ο Τσέντι Όσμαν πάσαρε για κάρφωμα του Τσαρλς Μπάσι! (vid)

Ο Παναθηναϊκός δείχνει «ζεστό» ενδιαφέρον για τον 25χρονο σέντερ Τσαρλς Μπάσεϊ, που βρίσκεται ψηλά στη μεταγραφική λίστα των «πράσινων».

Ο Αμερικανός ψηλός, μάλιστα γνωρίζεται πολύ καλά και με τον Τζέντι Όσμαν αφού οι δύο τους συνυπήρξαν την σεζόν 2023/2024 στους Σαν Αντόνιο Σπερς, έχοντας παίξει μαζί σε 19 παιχνίδια.

Ο Τούρκος φόργουορντ, άλλωστε έχει τροφοδοτήσει τον Τσαρλ Μπάσεϊ και χαρακτηριστικό είναι το βίντεο από την αναμέτρηση των Σπερς με τους Σανς, όπου ο Όσμαν έδωσε ασίστ στον Αμερικανό σέντερ, που κάρφωσε με δύναμη την μπάλα στο καλάθι.