Μποζίκας: «Όταν καταλάβαμε ότι θα χάσουμε το παιχνίδι, παίξαμε σαν Ολυμπιακός»

Ο βοηθός του Γιώργου Μπαρτζώκα, Γιώργος Μποζίκας μίλησε για τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Παρτιζάν, τονίζοντας τα «κλειδιά» για να έρθει το θετικό αποτέλεσμα.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Στα τελευταία λεπτά παίξαμε με το… μαχαίρι στα δόντια, όταν βρεθήκαμε με την πλάτη στον τοίχο. Λένε ότι πρέπει να μαθαίνεις από τις ήττες, εμείς μαθαίνουμε κερδίζοντας. Όταν καταλάβαμε ότι θα χάσουμε το παιχνίδι τότε παίξαμε σαν Ολυμπιακός.

Οδηγήσαμε σε λάθη πήγαμε δυνατά στα ριμπάουντ. Είχαμε διάθεση να παλέψουμε. Είναι πολλά πράγματα που πρέπει να αλλάξουμε. Κάναμε σωστή διαχείριση στον Μιλουτίνοφ που τον κρατήσαμε φρέσκο μέχρι το τέλος.

Ενεργειακά ήταν πίσω ο Μιλουτίνοφ. Το είδαμε και αποφασίσαμε ότι ήταν καλύτερο να τον κρατήσουμε στον πάγκο για να είναι πιο φρέσκος. Έχουμε πολύ βάθος στον πάγκο και είναι και σημαντικό να νιώσουν όλοι χρήσιμοι και να βρουν τον εαυτό τους και να δώσουν λύσεις.

Αυτό έγινε με τον ΜακΚίσικ που ήταν πολύ σημαντικός. Όλοι οι παίκτες βοήθησαν πολύ από τον πάγκο. Και ο Νιλικίνα με καθοριστικές άμυνες συνέβαλε στη νίκη».