Ντινγουίντι: «Ανυπομονώ για τα ματς σε Ελλάδα και Σερβία»

Ο Σπένσερ Ντινγουΐντι σε δηλώσεις που παραχώρησε, εξέφρασε την ανυπομονησία του να αγωνιστεί απέναντι σε Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, Παρτιζάν και Ερυθρό Αστέρα.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Για τον ρυθμό στην Euroleague: «Ο ρόλος μου είναι απλός, να βοηθάω την ομάδα να κερδίζει. Στην Euroleague τα παιχνίδια είναι πιο σύντομα, οι επιθέσεις διαρκούν περισσότερο και τα σκορ είναι χαμηλότερα. Ένα μεγάλο παιχνίδι εδώ μπορεί να τελειώσει με 15 ή 20 πόντους διαφορά· στο ΝΒΑ είναι 30, 35, 40. Αυτό με σόκαρε!».

Για την εμπειρία του να αγωνίζεται στην Ευρώπη: «Νιώθω ότι έχω πετύχει σχεδόν όσα μπορεί να πετύχει κάποιος εκτός από το να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Για έναν παίκτη που επελέγη στον δεύτερο γύρο του draft, νομίζω πως έχω αποδείξει αρκετά».

Για το τι τον εντυπωσίασε περισσότερο: «Οι οπαδοί της Euroleague είναι πολύ πιο παθιασμένοι. Μου έχουν πει ιστορίες από Σερβία και Ελλάδα, ότι πετάνε κέρματα και διάφορα στο παρκέ! Ανυπομονώ να ζήσω από κοντά αυτές τις ατμόσφαιρες».

Για τις διαφορές που έχει βρει: «Όλοι βρίσκονται συνεχώς μέσα στη ρακέτα. Οι επιθέσεις είναι πολύ πιο περίπλοκες, με δράσεις που προσαρμόζονται ανάλογα με το ποιοι παίζουν, αυτό σε διατηρεί μαθητή του παιχνιδιού».