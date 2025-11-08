Μπαρτζώκας στους παίκτες του Ολυμπιακού: «Πρέπει να παίζουμε καλύτερα» (vid)

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μετά το τέλος της αναμέτρησης με την Παρτιζάν, μίλησε στους καλαθοσφαιριστές του στα αποδυτήρια, τονίζοντας τους ότι πρέπει να παίξουν καλύτερα στα επόμενα ματς.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Παιδιά, όλο το προπονητικό επιτελείο και το προσωπικό της ομάδας, θεωρούμε τη σημερινή ως πολύ σημαντική νίκη. Ξεκινήσαμε να παίζουμε πραγματικά καλή άμυνα στο τέταρτο δεκάλεπτο. Αυτό είναι και ο λόγος που επικρατήσαμε 27-13 σε εκείνο το διάστημα.

Είχαμε 18 λάθη για 17 ασίστ. Δεν παίξαμε καλά σε ολόκληρο το παιχνίδι. Το να κερδίσουμε το παιχνίδι. Έχοντας τελικά καταφέρει να κερδίσουμε, είναι πολύ σημαντικό για εμάς. Πρέπει να παίξουμε καλύτερα και θα το κάνουμε σίγουρα».