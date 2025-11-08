Αρνητικό ρεκόρ για Παρτιζάν στις βολές: Οι λιγότερες που εκτέλεσε φέτος, η μεγαλύτερη διαφορά με αντίπαλο

Η Παρτιζάν ηττήθηκε από τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ με 80-71, σε ένα ματς που οι «ερυθρόλευκοι» εκτέλεσαν 31 βολές με τους «ασπρόμαυρους» του Βελιγραδίου να εκτελούν μόλις πέντε!

Οι πέντε βολές που εκτέλεσαν οι Σέρβοι, μάλιστα είναι αρνητικό ρεκόρ για την φετινή σεζόν, αφού σε κανένα ματς -μέχρι και αυτό με τον Ολυμπιακό- η Παρτιζάν δεν είχε εκτελέσει μονοψήφιο αριθμό βολών.

Η χαμηλότερη επίδοση της Παρτιζάν σε βολές ήταν στο ματς με την Μπασκόνια στην Ισπανία, όπου η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς εκτέλεσε 12 βολές.

Οι 26 παραπάνω βολές που εκτέλεσε ο Ολυμπιακός, αποτελούν φυσικά και την μεγαλύτερη διαφορά με αντίπαλο των «ασπρόμαυρων» του Βελιγραδίου.

Aναλυτικά οι βολές που εκτελέστηκαν στα ματς της σερβικής ομάδας στην φετινή Euroleague:

Dubai BC - Παρτιζάν 12-21

Παρτιζάν - Αρμάνι 19-16

Παρτιζάν - Αναντολού Εφές 22-30

Ρεάλ Μαδρίτης - Παρτιζάν 19-22

Μπασκόνια - Παρτιζάν 13-12

Παρτιζάν - Παρί 23-10

Χάποελ Τελ Αβίβ - Παρτιζάν 20-15

Παρτιζάν - Μπαρτσελόνα 15-27

Ολυμπιακός - Παρτιζάν 31-5