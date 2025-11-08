Αρνητικό ρεκόρ για Παρτιζάν στις βολές: Οι λιγότερες που εκτέλεσε φέτος, η μεγαλύτερη διαφορά με αντίπαλο

Οι πέντε βολές που εκτέλεσαν οι Σέρβοι, μάλιστα είναι αρνητικό ρεκόρ για την φετινή σεζόν, αφού σε κανένα ματς -μέχρι και αυτό με τον Ολυμπιακό- η Παρτιζάν δεν είχε εκτελέσει μονοψήφιο αριθμό βολών.
Η χαμηλότερη επίδοση της Παρτιζάν σε βολές ήταν στο ματς με την Μπασκόνια στην Ισπανία, όπου η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς εκτέλεσε 12 βολές.
Οι 26 παραπάνω βολές που εκτέλεσε ο Ολυμπιακός, αποτελούν φυσικά και την μεγαλύτερη διαφορά με αντίπαλο των «ασπρόμαυρων» του Βελιγραδίου.
Aναλυτικά οι βολές που εκτελέστηκαν στα ματς της σερβικής ομάδας στην φετινή Euroleague:
Dubai BC - Παρτιζάν 12-21
Παρτιζάν - Αρμάνι 19-16
Παρτιζάν - Αναντολού Εφές 22-30
Ρεάλ Μαδρίτης - Παρτιζάν 19-22
Μπασκόνια - Παρτιζάν 13-12
Παρτιζάν - Παρί 23-10
Χάποελ Τελ Αβίβ - Παρτιζάν 20-15
Παρτιζάν - Μπαρτσελόνα 15-27
Ολυμπιακός - Παρτιζάν 31-5