Ομπράντοβιτς: «Αν θέλουμε η EuroLeague να γίνει καλύτερη, πρέπει όλες οι ομάδες να είναι μέτοχοι και να έχουν ίδια δικαιώματα»

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς σε δηλώσεις του στην συνέντευξη Τύπου τόνισε πως θέλει να δίνει όλες τις ομάδες της διοργάνωσης να είναι μέτοχοι, προκειμένου να έχουν ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Ειλικρινά δεν ξέρω κάτι επ αυτού γιατί ήμουν συγκεντρωμένος στο αποψινό παιχνίδι και γενικά δεν παρακολουθώ ιδιαίτερα τα μίντια. Δεν έχω χρόνο για αυτό, αν και ζούμε σε έναν κόσμο που όλοι, ακόμα και οι φίλοι μου, είναι όλη την ώρα στα κινητά τους. Δεν ξέρω τι να πω για αυτό, για το NBA. Είναι μια σπουδαία διοργάνωση, αλλά μάλλον αυτό δεν τους αρκεί. Αν είναι δυνατόν να συνεργαστούν μαζί όσοι αγαπούν το ευρωπαϊκό μπάσκετ και μπορούμε να προστατεύσουμε τους εαυτούς μας, ας προσπαθήσουμε να το κάνουμε.

Εδώ έχουμε μια καταπληκτική διοργάνωση. Το πρόβλημα είναι ότι πρέπει να είναι όλοι ειλικρινείς για το τι θέλουν να κάνουν. Όχι να πηγαίνουν από πίσω και σε περίπτωση που γίνει κάτι να πάνε εκεί. Είμαι 100% σίγουρος ότι το γνωρίζετε καλύτερα από εμένα. Έχετε τις πληροφορίες και ξέρετε πώς έχει η κατάσταση. Το Βελιγράδι έχει δύο ομάδες στην EuroLeague που μαζεύουν περισσότερες από 20.000 οπαδούς σε κάθε ματς. Ελπίζουμε ότι θα συνεχίσουμε να είμαστε στην EuroLeague.

Θα ήθελα να πω και κάτι ακόμα. Ξέρετε ότι έχουμε 20 ομάδες και από αυτές οι 13 είναι μέτοχοι; Είναι αυτό σωστό; Αν θέλετε η EuroLeague να γίνει ακόμα καλύτερη, τότε πρέπει να είναι όλοι μέτοχοι, έτσι ώστε και οι 20 ομάδες να αποφασίζουν για τα θέματα της διοργάνωσης. Αυτή τη στιγμή ξέρω ότι κάποιες ομάδες έχουν υπογράψει τα νέα συμβόλαιο και νομίζω πως υπάρχουν τέσσερις που δεν το έχουν κάνει ακόμα. Το ερώτημα είναι γιατί; Το κάθε κλαμπ είναι ελεύθερο να κάνει ό,τι θέλει, αλλά αν θέλουμε μια καλύτερη λίγκα, τότε πρέπει όλοι να έχουν τα ίδια δικαιώματα.

Η ομάδα μου έχει το μπάτζετ που έχει, λόγω των (σσ. των εισιτηρίων διαρκείας των) φιλάθλων του, αλλά δεν παίρνουμε τίποτα από τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Τίποτα. Μηδέν. Οπότε φανταστείτε πως είναι. Είμαι πολύ ευχαριστημένος με το κλαμπ μου, έχουμε καλή ομάδα και θα συνεχίσουμε να παλεύουμε, κανένα πρόβλημα. Όμως θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό το να βρίσκονται όλοι στην ίδια θέση, να έχουν τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις. Αλλιώς είναι πολύ δύσκολο».