Ντόρσεϊ: «Κοιμόμασταν για μεγάλο διάστημα - Το άξιζε ο Μιλουτίνοφ»

Μετά τη νίκη του Ολυμπιακού κόντρα στην Παρτιζάν ο Τάιλερ Ντόρσεϊ τόνισε πως οι «ερυθρόλευκοι»... κοιμόντουσαν για μεγάλο διάστημα και αναφέρθηκε στην αγάπη που έλαβε ο Νίκολα Μιλουτίνοφ.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε στους «PlayMakers»:

«Συγκεντρωθήκαμε αμυντικά, χρειαζόμασταν άμυνες για να επιστρέψουμε. Ήταν physical game. Όταν το κάναμε αυτό, επιστρέψαμε στην τελευταία περίοδο. Κοιμόμασταν για μεγάλο διάστημα, αλλά μία νίκη είναι μία νίκη.

Έχασα πολλά σουτ. Συμβαίνουν τέτοια ματς σε μεγάλες σεζόν. Είναι κίνητρο να πάω στο γυμναστήριο, να αλλάξω μερικά πράγματα και να προσπαθήσω να επιστρέψω καλύτερος.

Είναι ξεχωριστό για κάθε παίκτη να φωνάζει ο κόσμος το όνομά του. Το άξιζε ο Μιλουτίνοφ. Μας βοήθησε. Έπαιξε πολύ καλά. Πήρε πολλά επιθετικά ριμπάουντ, second-chance πόντους. Αξίζει την αγάπη. Είναι τρομερό να έχεις τέτοια αγάπη από τέτοιους οπαδούς».